Бюджет Днепропетровщины на 2024 год составит 8,6 млрд гривен, — ОВА

Проект бюджета Днепропетровской области на 2024 год уже почти готов.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Три месяца работы. Общественные обсуждения. И проект бюджета-2024 почти готов. Там меньше средств на строительство и ремонт. И больше – в защиту области и страны. – сообщил глава области.

Более половины от 8,6 млрд бюджета планируется потратить на социальные нужды: на содержание больниц, школ, интернатов и других социальных учреждений.

В несколько раз по сравнению с прошлым годом возрастут расходы на оборонные нужды.

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