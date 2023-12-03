Бюджет Днепропетровщины на 2024 год составит 8,6 млрд гривен, — ОВА

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
Три месяца работы. Общественные обсуждения. И проект бюджета-2024 почти готов. Там меньше средств на строительство и ремонт. И больше – в защиту области и страны. – сообщил глава области.
Более половины от 8,6 млрд бюджета планируется потратить на социальные нужды: на содержание больниц, школ, интернатов и других социальных учреждений.
В несколько раз по сравнению с прошлым годом возрастут расходы на оборонные нужды.
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