Вблизи Днепра пес застрял головой в заборе (ФОТО)

Иногда говорят, что кошки – это жидкость, ведь эти хвостатые могут протиснуться в любое отверстие. С собаками так не работает. Любознательные псы часто пытаются пробраться на территории, огражденные забором. Почти всегда им удается это сделать, но иногда пушистики оказываются в ловушке. Так случилось и с четырехлапым из Каменского, застрявшим между металлических трубок ограды.
Сообщение о псе, который нуждался в помощи, поступило спасателям утром 4 декабря. Горожане сообщили, что на бульваре Свободы собака застряла в заборе. Приехав на место инцидента, чрезвычайники увидели четырехлапого, голова которого была зажата между землей и металлическим забором.
Пес пытался пробраться на территорию частного дома, но не рассчитал размеры и застрял. Бедное животное, которое не может выбраться, принялись вытаскивать шесть спасателей. С помощью гидравлического инструмента они высвободили пушистика. Жизни и здоровью четырехлапого уже ничего не угрожает.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре в помощи нуждается котик, которого подвешивали на дереве за задние лапки. Из-за этого у пушистика сломанные конечности и он нуждается в операции. А в Никополе по улицам города разгуливает одинокий баран.
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