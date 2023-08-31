Судитимуть мешканку Кривого Рогу, яка відрізала статевий орган та вибила око дворняжці

Про це йдеться в дописі Криворізького районного управління поліції.
Мешканці Кривого Рогу, яка відрізала статевий орган та вибила око безпритульному собаці, постане перед судом – криворізькі правоохоронці завершили розслідування. Їй може загрожувати від 5 до 8 років тюрми.
39-річна живодерка познущалася з пса у під’їзді Зеленодольська у серпні 2022 року. Бідолашну тварину рятували криворізькі ветеринари та зоозахисники. Стан собаки був критичний.
Зазначається, що собака не була агресивною та не нападала на жінку, про та познущалася з безпритульної тварини.
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Засідання триває.
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