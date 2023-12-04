По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

Первые сообщения об одиноком баране или овце, бегающей по Никополю появились утром. Фото и видео с животным распространяют по разным группам в соцсетях. Четвероногий успел обойти почти все районы города. По словам местных, его замечали возле большого «Варуса», на улицах Шевченко и Патриотов Украины, а позже возле переезда.
Снять на камеру животное удалось на фоне пострадавших от обстрелов домов. На фото выше видно, что снаряд снес часть последнего этажа.
Никопольцы подозревают, что баран сбежал от хозяина. Они предполагают, что животное спаслось от неизбежной гибели от рук фермеров, которые его зарезали бы на мясо.
Баран также пренебрегает своей безопасностью и ходит по дороге в потоке машин.
Горожане предполагают, что барана поймают и пустят на шашлык. Впрочем, по состоянию на вечер 4 декабря, животное еще не поймали.
Похоже баран миролюбив, ведь тихонько бродит себе по Никополю и никого не трогает.
Барана заметили в разных районах Никополя. За один день животное успело стать звездой соцсетей, ведь его фото публикуют в разных пабликах, а сотни людей переживают за дальнейшую судьбу четырехлапого.
Животное также попало на видео.
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