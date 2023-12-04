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  • По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

Сегодня 19:18
просмотров

В Никополе весь день наблюдают за одиноким бараном.

Новости Днепра про По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

Первые сообщения об одиноком баране или овце, бегающей по Никополю появились утром. Фото и видео с животным распространяют по разным группам в соцсетях. Четвероногий успел обойти почти все районы города. По словам местных, его замечали возле большого «Варуса», на улицах Шевченко и Патриотов Украины, а позже возле переезда.

Снять на камеру животное удалось на фоне пострадавших от обстрелов домов. На фото выше видно, что снаряд снес часть последнего этажа.

Никопольцы подозревают, что баран сбежал от хозяина. Они предполагают, что животное спаслось от неизбежной гибели от рук фермеров, которые его зарезали бы на мясо.

Баран также пренебрегает своей безопасностью и ходит по дороге в потоке машин.

Новости Днепра про По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

Горожане предполагают, что барана поймают и пустят на шашлык. Впрочем, по состоянию на вечер 4 декабря, животное еще не поймали.

Новости Днепра про По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

Похоже баран миролюбив, ведь тихонько бродит себе по Никополю и никого не трогает.

Новости Днепра про По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

Барана заметили в разных районах Никополя. За один день животное успело стать звездой соцсетей, ведь его фото публикуют в разных пабликах, а сотни людей переживают за дальнейшую судьбу четырехлапого.

Новости Днепра про По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)

Животное также попало на видео.

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Новости Днепра про По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)Українська Новости Днепра про По Никополю бродит одинокий баран, заставивший волноваться сотни людей (ФОТО)Русский

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