Минус еще один за сутки: Воздушные силы уничтожили российский истребитель Су-30, стоимость которого 33 млн долларов

Напомним, ранее мы писали, что наши защитники уничтожили российский Су-34 на Мариупольском направлении. Пилоты погибли.
Кроме того, наши защитники сбили российский истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря, – говорится в сообщении.
О судьбе пилотов из этого самолета пока ничего не известно.
Отметим, стоимость сбитого Су-30СМ составляет около 33 млн долларов.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине наши защитники сбили 5 вражеских беспилотников: ПВО работала в 3 районах.
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Пилоты погибли.
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