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  • Минус еще один за сутки: Воздушные силы уничтожили российский истребитель Су-30, стоимость которого 33 млн долларов

Минус еще один за сутки: Воздушные силы уничтожили российский истребитель Су-30, стоимость которого 33 млн долларов

Сегодня 09:00
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За вчерашний вечер украинские воины уничтожили два российских самолета: Су-34 и Су-30СМ.
Новости Днепра про Минус еще один за сутки: Воздушные силы уничтожили российский истребитель Су-30, стоимость которого 33 млн долларов

Фото иллюстративное.

Напомним, ранее мы писали, что наши защитники уничтожили российский Су-34 на Мариупольском направлении. Пилоты погибли.

Кроме того, наши защитники сбили российский истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря, – говорится в сообщении.

О судьбе пилотов из этого самолета пока ничего не известно.

Отметим, стоимость сбитого Су-30СМ составляет около 33 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине наши защитники сбили 5 вражеских беспилотников: ПВО работала в 3 районах.

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Новости Днепра про Минус еще один за сутки: Воздушные силы уничтожили российский истребитель Су-30, стоимость которого 33 млн долларовУкраїнська Новости Днепра про Минус еще один за сутки: Воздушные силы уничтожили российский истребитель Су-30, стоимость которого 33 млн долларовРусский

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