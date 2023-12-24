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«Новая почта», «Укрпошта» и Meest не будут работать 1 января на Новый год

Сегодня 16:53
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Большие украинские службы доставки товаров не будут работать 1 января.

Новости Днепра про

  • «Новая почта» будет работать 31 декабря с 09:00 до 17:00.
  • «Укрпочта» будет работать 25 декабря и 31 декабря по привычному графику.
  • Meest будет работать без изменений графика 30 декабря, а также 2 и 6 января

Некоторые отделения «Новой почты» могут работать по индивидуальному графику 31 декабря.

С графиком можно ознакомиться на официальном сайте компании.

В Рождество большинство отделений «Новой почты» будут работать по обычному графику.

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