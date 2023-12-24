«Новая почта», «Укрпошта» и Meest не будут работать 1 января на Новый год

Некоторые отделения «Новой почты» могут работать по индивидуальному графику 31 декабря.
С графиком можно ознакомиться на официальном сайте компании.
В Рождество большинство отделений «Новой почты» будут работать по обычному графику.
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Козенко Антон
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