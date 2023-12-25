Мінус ще один за добу: Повітряні сили знищили російський винищувач Су-30, вартість якого 33 млн доларів

Нагадаємо, раніше ми писали, що наші захисники знищили російський Су-34 на Маріупольському напрямку. Пілоти загинули.
Крім того, наші оборонці збили російський винищувач Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря, – йдеться у повідомленні.
Про долю пілотів із цього літака поки нічого невідомо.
Зазначимо, вартість збитого Су-30СМ складає приблизно 33 млн доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині наші захисники збили 5 ворожих безпілотників: ППО працювала у 3 районах.
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