Українські воїни знищили російський Су-34 на Маріупольському напрямку

Пілоти загинули.

Сьогодні ввечері, 24 грудня, наші воїни знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся. “Вечного полета, братья”, – написав він.

Пізніше “Миколаївський Ваньок” додав, що пілоти збитого Су-34 загинули.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по Дніпру.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: