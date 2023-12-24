Українські воїни знищили російський Су-34 на Маріупольському напрямку

Сьогодні ввечері, 24 грудня, наші воїни знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся. “Вечного полета, братья”, – написав він.
Пізніше “Миколаївський Ваньок” додав, що пілоти збитого Су-34 загинули.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по Дніпру.
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