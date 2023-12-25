На Днепропетровщине наши защитники сбили 5 вражеских беспилотников: ПВО работала в 3 районах

Наши защитники уничтожили над областью пять вражеских БПЛА. По два шахеда сбили в Синельниковском и Днепровском районах. И еще один – в Павлоградском.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В Павлоградском районе обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна. В Днепровском районе остатки вражеского железа упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание. Пожар спасатели потушили.
К счастью, никто не пострадал.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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