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  • На Дніпропетровщині наші захисники збили 5 ворожих безпілотників: ППО працювала у 3 районах

На Дніпропетровщині наші захисники збили 5 ворожих безпілотників: ППО працювала у 3 районах

Сьогодні 07:55
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Дякуємо нашим захисникам за цілодобовий захист!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині наші захисники збили 5 ворожих безпілотників: ППО працювала у 3 районах

Наші захисники знищили над областю п’ять ворожих БпЛА. По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Та ще один – у Павлоградському.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали.

На щастя, ніхто не постраждав.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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