На Дніпропетровщині наші захисники збили 5 ворожих безпілотників: ППО працювала у 3 районах

Наші захисники знищили над областю п’ять ворожих БпЛА. По два шахеди збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Та ще один – у Павлоградському.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У Павлоградському районі уламки пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства. Зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали.
На щастя, ніхто не постраждав.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги!
Читайте також:
Автор:
За вчорашній вечір українські воїни знищили два російські літаки: Су-34…
Будьте обережні!
Пілоти загинули.
Мешканців міста Синельникове закликають пропонувати свої варіанти для нової назви…