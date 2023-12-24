В Днепре прошел костюмированный карнавал на воде

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.
Участники оделись в яркие костюмы и выбрали разный транспорт для карнавала.
Кроме Sup-досок желающие вышли на байдарках, каяках. Это воспитанники ДЮСШ №8 и другие любители этих видов спорта по SUP Station.
Выделялся своими размерами лодка-дракон или драгонбот. Это большое каноэ с головой дракона, которое может вместить одновременно до 20 человек.
Недавно мы писали, что на Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины.
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