В Днепре прошел костюмированный карнавал на воде

Сегодня в Днепре состоялся костюмированный карнавал на воде, в котором приняли участие более 50 человек.

Об этом сообщает официальный сайт горсовета.

Участники оделись в яркие костюмы и выбрали разный транспорт для карнавала.

Кроме Sup-досок желающие вышли на байдарках, каяках. Это воспитанники ДЮСШ №8 и другие любители этих видов спорта по SUP Station.

Выделялся своими размерами лодка-дракон или драгонбот. Это большое каноэ с головой дракона, которое может вместить одновременно до 20 человек.

Недавно мы писали, что на Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины.

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