Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Нікополі через ворожий обстріл чоловік отримав поранення

Сьогодні 12:38
просмотров

Вчора, 23 грудня, під обстрілами окупантів були перебували місто Нікополь, Марганецька та Покровська громади. 

Новости Днепра про У Нікополі через ворожий обстріл чоловік отримав поранення

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Внаслідок прильотів поранення 49-річний мешканець Нікопольщини.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, п’ятиповерхівку, адмінбудівлі, території приватного підприємства, авто, теплиці, перебиті газогони та лінії електромереж, – сказано у повідомленні поліції.

Також пошкоджені будівлі, вилетіли шибки на вікнах, побило майно людей.

Проводиться досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Читайте також:

Новости Днепра про У Нікополі через ворожий обстріл чоловік отримав пораненняУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в Україні
Новини Дніпра
Сьогодні 11:43
Дніпрянка Ярослава Магучіх стала найкращою спортсменкою року в Україні

Ярослава Магучіх увійшла в десятку найкращих спортсменів 2023 року за…

У “ДНР” до 25 років колонії засудили захисника “Азовсталі” з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:33
У “ДНР” до 25 років колонії засудили захисника “Азовсталі” з Дніпропетровщини

У так званій "ДНР" засудили Захисника «Азовсталі» з Кам’янського до 25…

На Дніпропетровщині розшукують 16-річних: Захарову Вероніку та Берелет Катерину
Новини Дніпра
Сьогодні 09:58
На Дніпропетровщині розшукують 16-річних: Захарову Вероніку та Берелет Катерину

Поліцейські Кам'янського розшукують двох неповнолітніх дівчат.

На Дніпропетровщині жінка закривала у сараї та морила голодом собаку
Новини Дніпра
Сьогодні 08:45
На Дніпропетровщині жінка закривала у сараї та морила голодом собаку

У Підгородному Дніпропетровської області жінка систематично знущалась з собаки.

Наверх