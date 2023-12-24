У Нікополі через ворожий обстріл чоловік отримав поранення

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Внаслідок прильотів поранення 49-річний мешканець Нікопольщини.
Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, п’ятиповерхівку, адмінбудівлі, території приватного підприємства, авто, теплиці, перебиті газогони та лінії електромереж, – сказано у повідомленні поліції.
Також пошкоджені будівлі, вилетіли шибки на вікнах, побило майно людей.
Проводиться досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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