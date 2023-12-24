Комерційний директор Дніпра-1 висловився про майбутні трансфери

Про це повідомляє портал UA Футбол.
Після трансферного бану СК Дніпро-1 повинен дуже обачно ставитися до ключових гравців команди.
Комерційний директор в інтерв’ю розповів про стан контрактів деяких виконавців, у тому числі лідера півзахисту Піхальонка.
Інтересу до Піхальонка з боку західних клубів немає. “Жирона” – це на рівні чуток. Але трансферне вікно зараз тільки відкрилося, тож побачимо. Якщо не буде хороших пропозицій, то ймовірність того, що Піхальонок залишиться до літа висока – 100 відсотків. У Гуцуляка також контракт з “Дніпром-1”, якій діє ще півтора року. Команди можуть називатися які завгодно. До речі, Буткевич також сказав, що йому подобається Гуцуляк. У нього чинний контракт із клубом, – заявив Фрідман.
Водночас у Дніпрі не виключають продажу футболістів, але тільки за адекватною ціною.
Конкретних пропозицій у віце-чемпіона України зараз немає, але попереду ще місяць трансферного вікна.
Через трансферний бан дніпряни зможуть замінити діючих виконавців лише гравцями з академії.
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