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МОН обнародовал календарь вступительных экзаменов для будущих магистров

Сегодня 14:43
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Минобразования обнародовало календарь важных дат для выпускников бакалавриата, которые собираются поступать на магистратуру.

Новости Днепра про МОН обнародовал календарь вступительных экзаменов для будущих магистров

Министр образования и науки Оксен Лесной объявил календарь вступительных экзаменов на магистратуру в 2024 году. Основная сессия экзаменов состоится с 24 июня по 15 июля.

Основная сессия экзаменов состоится с 24 июня по 15 июля, дополнительная — с 31 июля по 14 августа. Подробный календарный план проведения и организации вступительных экзаменов Минобразования утвердило вчера, 8 февраля, — написал Лесной.

Подробную информацию о месте, времени и дате тестирования поступающие смогут увидеть в личных кабинетах участника тестирования.

Зарегистрироваться на основную сессию в приемной комиссии вуза можно с 7 по 29 мая. Таким образом, приглашение на экзамен поступающие получат до 17 июня. Результаты экзаменов объявят до 20 июля.

Записаться на дополнительную сессию абитуриенты смогут с 17 по 21 июня. Подать заявление на участие можно будет в день проведения вступительного испытания студентам, которые сдавали экзамен во время первого этапа и произошло нарушение его проведения. В течение трех дней это могут сделать те студенты, которые не смогли закончить выполнение заданий или не приняли участие в основной сессии.

Приглашение поступающие должны получить до 26 июля. Результаты экзамена станут известны к 20 августа.

Также вся официальная информация о вступлении-2024 будет обязательно появляться на сайте: https://testportal.gov.ua.

Новости Днепра про МОН обнародовал календарь вступительных экзаменов для будущих магистров

Новости Днепра про МОН обнародовал календарь вступительных экзаменов для будущих магистров

Напомним, ранее мы публиковали календарь важных дат для 11-классников Днепра. Также рассказывали о реформе высшего образования и что ждет бюджетников и контрактников.

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