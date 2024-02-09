МОН обнародовал календарь вступительных экзаменов для будущих магистров

Министр образования и науки Оксен Лесной объявил календарь вступительных экзаменов на магистратуру в 2024 году. Основная сессия экзаменов состоится с 24 июня по 15 июля.

Основная сессия экзаменов состоится с 24 июня по 15 июля, дополнительная — с 31 июля по 14 августа. Подробный календарный план проведения и организации вступительных экзаменов Минобразования утвердило вчера, 8 февраля, — написал Лесной.

Подробную информацию о месте, времени и дате тестирования поступающие смогут увидеть в личных кабинетах участника тестирования.

Зарегистрироваться на основную сессию в приемной комиссии вуза можно с 7 по 29 мая. Таким образом, приглашение на экзамен поступающие получат до 17 июня. Результаты экзаменов объявят до 20 июля.

Записаться на дополнительную сессию абитуриенты смогут с 17 по 21 июня. Подать заявление на участие можно будет в день проведения вступительного испытания студентам, которые сдавали экзамен во время первого этапа и произошло нарушение его проведения. В течение трех дней это могут сделать те студенты, которые не смогли закончить выполнение заданий или не приняли участие в основной сессии.

Приглашение поступающие должны получить до 26 июля. Результаты экзамена станут известны к 20 августа.

Также вся официальная информация о вступлении-2024 будет обязательно появляться на сайте: https://testportal.gov.ua.