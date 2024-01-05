В Україні планують реформувати вищу освіту: які зміни чекають на “бюджетників” та “контрактників”

Змінять підхід до форм фінансування вищої освіти.

Кабінет Міністрів погодив законопроєкт про зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти з 2024 року. Законотворці хочуть прибрати розмежування на бюджет та контракт, натомість запровадять систему державних грантів та пільгових кредитів.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Тобто якщо зараз є “бюджетники”, які навчаються за кошти держави та “контрактники”, які сплачують за себе самі, то у майбутньому це буде змішана система. Частина студентів надалі навчатиметься безоплатно за державним або регіональним замовленням, яке сформують з урахуванням підтверджених потреб держави.

До прикладу, якщо є потреба у медиках, то держава повністю фінансуватиме навчання студентів на цих спеціальностях. Натомість якщо в Україні немає великої потреби в юристах, то абітурієнти, які прагнуть отримати цю професію, мають або навчатися за контрактом, або отримати грант.

Однак у Кабміні кажуть, що закон навпаки збільшить кількість студентів, які можуть розраховувати на підтримку держави. Система співфінансування передбачає, що частину коштів за них сплачуватиме держава у формі державного гранту або пільгового довгострокового кредиту, а іншу – вони доплачуватимуть самі. Водночас можна буде навчатися лише за контрактною основою. «Зараз у системі вищої освіти є навчання “на бюджеті” і за контрактом. Ми пропонуємо змінити такий підхід, аби охопити державною підтримкою якнайбільше студентів», — пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За прогнозами законотворців, протягом наступних п’яти років частка вступників, які зможуть отримати повну або часткову державну фінансову підтримку для навчання на денній формі збільшиться на 40%. Що треба зробити, щоб отримати грант? Розмір гранту залежить від результатів ЗНО та спеціальності, куди збирається абітурієнт. Тобто отримавши максимум можна розраховувати на повне державне фінансування за спеціальностями, що мають попит на ринку праці. Високі та середні результати — на його часткове покриття. Іншу частину студент або платить сам, або бере пільговий кредит. Державні гранти планують виплачувати впродовж встановленого терміну навчання і можуть змінюватися залежно від рівня інфляції. Отримавши підтримку від держави, абітурієнт зможе вільно обрати університет, форму здобуття освіти та освітню програму. Що буде далі? Водночас традиційний бюджет збережуть. Вступникам на конкурсній основі нададуть можливість безоплатно здобувати освіту на місцях державного й регіонального замовлень. Частину бюджетних місць виділять для вразливих категорій вступників, згідно із квотами. Однак цей закон ще мають підтримати у Раді. Якщо це зроблять, то нова система грантів запрацює вже з вересня 2024 року. Перейдуть на неї тільки нові вступники. Студенти, які вже навчаються, випустяться з ВНЗ за старими правилами.

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