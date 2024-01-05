Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня: кому треба зарядити повербанк

У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня: кому треба зарядити повербанк

Сьогодні 15:58
просмотров

Підготуйтеся!

Новости Днепра про У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня: кому треба зарядити повербанк

У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня.

У ці дні Центральна енергетична компанія буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Радимо перевірити свою адресу та зарядити повербанк:

8 січня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Надії Алексєєнко: 104;
  • вул. Енергетична: 15.

9 січня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Робоча: 152;
  • вул. Наримська: 96А, 104, 108;
  • вул. Енергетична: 15;

10 січня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Дмитра Кедріна: 53А;
  • вул. Надії Алексєєнко: 108;
  • вул. Робоча: 71, 75, 77;
  • вул. Новобудівельна: 3.

11 січня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Титова: 8, 14А, 16, 18А, 18Б, 20, 22А, 24, 28, 30, 32.

12 січня з 08:00 до 17:00:

  • вул. Титова: 18А.

Також 9 січня з 08:00 до 17:00 не буде електроенергії у с. Обухівка:

  • вул. Набережна: 10, 12А;
  • вул. Тернова: 1;
  • вул. Чарівна: 115М;
  • вул. Широка: 6, 8, 9.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня: кому треба зарядити повербанкУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Традиції та прикмети хрещенського вечора: що не можна робити і що має бути на вечерю на столі
Новини Дніпра
Сьогодні 15:04
Традиції та прикмети хрещенського вечора: що не можна робити і що має бути на вечерю на столі

Цього року мешканці Дніпра відзначатимуть Хрещення за новоюліанським календарем. Згідно…

Викрили “політексперта”-зрадника, який виправдовував російські удари по Дніпру
Новини Дніпра
Сьогодні 14:58
Викрили “політексперта”-зрадника, який виправдовував російські удари по Дніпру

СБУ викрила в Полтаві політексперта, який виправдовував російські удари по…

З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської Русі
Новини Дніпра
Сьогодні 14:24
З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської Русі

У Києві перехопили посилку з рідкісними артефактами відправлену з Дніпра,…

Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки
Новини Дніпра
Сьогодні 13:37
Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки

На вихідних у Дніпрі різко погіршиться погода.

Наверх