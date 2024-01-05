У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня: кому треба зарядити повербанк

Підготуйтеся!

У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня.

У ці дні Центральна енергетична компанія буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Радимо перевірити свою адресу та зарядити повербанк:

8 січня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Надії Алексєєнко: 104;

вул. Енергетична: 15.

9 січня з 08:00 до 17:00:

вул. Робоча: 152;

вул. Наримська: 96А, 104, 108;

вул. Енергетична: 15;

10 січня з 08:00 до 17:00:

вул. Дмитра Кедріна: 53А;

вул. Надії Алексєєнко: 108;

вул. Робоча: 71, 75, 77;

вул. Новобудівельна: 3.

11 січня з 08:00 до 17:00:

вул. Титова: 8, 14А, 16, 18А, 18Б, 20, 22А, 24, 28, 30, 32.

12 січня з 08:00 до 17:00:

вул. Титова: 18А.

Також 9 січня з 08:00 до 17:00 не буде електроенергії у с. Обухівка:

вул. Набережна: 10, 12А;

вул. Тернова: 1;

вул. Чарівна: 115М;

вул. Широка: 6, 8, 9.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці.

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