У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня: кому треба зарядити повербанк

У Дніпрі анонсували відключення світла на 8-12 січня.
У ці дні Центральна енергетична компанія буде проводити планові роботи.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Радимо перевірити свою адресу та зарядити повербанк:
8 січня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
9 січня з 08:00 до 17:00:
10 січня з 08:00 до 17:00:
11 січня з 08:00 до 17:00:
12 січня з 08:00 до 17:00:
Також 9 січня з 08:00 до 17:00 не буде електроенергії у с. Обухівка:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці.
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