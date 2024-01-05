У Дніпрі орендарі зняли квартиру на добу та розгромили її (ВІДЕО)

Якщо у вас є квартира, яку ви плануєте здавати в оренду, то будьте уважні - можна втрапити в халепу!

Так, мешканці Дніпра сдали свою квартиру молодому хлопцю. Чи був він сам у помешканні чи ні – невідомо. А вже на наступний день власники були шоковані “сюрпризом”, який залишили після себе орендарі – квартира була розгромлена.

Відео містяни опублікували у мережі.

Усі меблі перевернуті, деякі навіть поламані. Власники на відео говорять, що всьому “пі***ць”.

На жаль, такі випадки непоодинокі, тому будьте уважні!

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