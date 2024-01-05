Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської Русі

З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської Русі

Сьогодні 14:24
просмотров

У Києві перехопили посилку з рідкісними артефактами відправлену з Дніпра, яка мала потрапити до США.

Новости Днепра про З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської Русі

Київські митники вилучили старовинні сокири без топорища часів козацької доби та Київської Русі. Правоохоронці виявили їх у трьох посилках, які прямували від одного відправника з Дніпропетровщини до США, йдеться на Facebook-сторінці “Київської митниці”.

Древні сокири, які знайшли у трьох посилках, відразу віддали на експертизу музейникам Національного військово-історичного музею України. Фахівці підтвердили, що це автентичні старовинні сокири з кричного заліза і мають археологічне походження. 

Древнє знаряддя зроблене за допомогою ручного кування та ковальського зварювання з використанням технологій доіндустріального періоду.

Новости Днепра про З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської Русі

Серед виявлених сокир є знаряддя, яке виготовили у добу козацтва. Умовна назва цього предмету “горбач”. Довжина артефакту – 20,5 см. З одного боку полотна на ній проставлене майстрове клеймо. Вік артефакту — XVI-початок XVII ст.

Цю важку робочу сокиру пов’язують з лісорубними або теслярськими роботами, — йдеться у повідомленні.

Менші сокири, які теж збиралися відправити до США, це робочі теслярські приладдя, якими користувалися у добу Київської Русі. Тобто з 10 по 13 століття. Конструкція сокир також нагадує бойову зброю, адже знаряддя має подовжений вирізний обух та відтягнуте донизу лезо. 

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було, підсумували у відомстві, тож поки триває слідство, артефакти будуть зберігатися у правоохоронців. 

Новости Днепра про З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської Русі

Читайте також:

Новости Днепра про З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської РусіУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки
Новини Дніпра
Сьогодні 13:37
Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки

На вихідних у Дніпрі різко погіршиться погода.

У Дніпрі на ж/м Тополя знайшли труп: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 13:35
У Дніпрі на ж/м Тополя знайшли труп: коментар поліції

Труп знайшли біля під'їзду одного із будинків.

Жителька Дніпропетровщини ошукала вдову військового на півмільйона гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
Жителька Дніпропетровщини ошукала вдову військового на півмільйона гривень

У Кам'янському районі аферистка ошукала вдову військового.

У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 12:52
У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці

Комунальники вже працюють над усуненням аварій!

Наверх