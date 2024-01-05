З Дніпра до США хотіли незаконно переслати унікальні древні сокири часів Київської Русі

Київські митники вилучили старовинні сокири без топорища часів козацької доби та Київської Русі. Правоохоронці виявили їх у трьох посилках, які прямували від одного відправника з Дніпропетровщини до США, йдеться на Facebook-сторінці “Київської митниці”.
Древні сокири, які знайшли у трьох посилках, відразу віддали на експертизу музейникам Національного військово-історичного музею України. Фахівці підтвердили, що це автентичні старовинні сокири з кричного заліза і мають археологічне походження.
Древнє знаряддя зроблене за допомогою ручного кування та ковальського зварювання з використанням технологій доіндустріального періоду.
Серед виявлених сокир є знаряддя, яке виготовили у добу козацтва. Умовна назва цього предмету “горбач”. Довжина артефакту – 20,5 см. З одного боку полотна на ній проставлене майстрове клеймо. Вік артефакту — XVI-початок XVII ст.
Цю важку робочу сокиру пов’язують з лісорубними або теслярськими роботами, — йдеться у повідомленні.
Менші сокири, які теж збиралися відправити до США, це робочі теслярські приладдя, якими користувалися у добу Київської Русі. Тобто з 10 по 13 століття. Конструкція сокир також нагадує бойову зброю, адже знаряддя має подовжений вирізний обух та відтягнуте донизу лезо.
Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було, підсумували у відомстві, тож поки триває слідство, артефакти будуть зберігатися у правоохоронців.
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