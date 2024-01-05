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Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки

Сьогодні 13:37
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На вихідних у Дніпрі різко погіршиться погода.

Новости Днепра про Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки

Про це інформує начальник регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак, який опублікував відповідний документ з попередженням. 

Різке погіршення погодних умов варто очікувати з неділі, 7 січня. Негода прийде до України внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

З 7 до 9 січня очікується:

7 січня вночі невеликий, вдень помірний дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця

8 січня – значний сніг, місцями сильний. У південних районах зміщені опади у вигляді мокрого снігу та дощу, крижаного дощу, місцями ожеледь. Хуртовина, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Пориви вітре до 15-20 м/с. Утворення снігового покриву до 30 см.

9 січня – послаблення опадів, однак значне зниження температури повітря, вночі 10-15, вдень 5-10 морозу.

Найхолодніше буде 10 та 11 січня, коли температура повітря може опустити до -17 градусів морозу. 

Рівень небезпечності – перший або жовтий, а місцями і помаранчевий. Синоптики прогнозують, що погіршення погодних умов може вплинути на ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах.

 

Новости Днепра про Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки

Погіршення погоди очікується і в сусідніх областях. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях — сильний сніг: приріст снігового покриву 10-20 см, у Кіровоградській до 30 см. Подекуди місцеві ради продовжили канікули для школярів. Чи будуть якісь зміни у Дніпрі через негоду наразі не повідомляється. 

Нагадаємо, школярі повернуться до шкіл вже 8 січня. 

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Новости Днепра про Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпекиУкраїнська Новости Днепра про Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпекиРусский

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