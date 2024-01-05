Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки

З 7 до 9 січня очікується:

7 січня вночі невеликий, вдень помірний дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця

8 січня – значний сніг, місцями сильний. У південних районах зміщені опади у вигляді мокрого снігу та дощу, крижаного дощу, місцями ожеледь. Хуртовина, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Пориви вітре до 15-20 м/с. Утворення снігового покриву до 30 см.

9 січня – послаблення опадів, однак значне зниження температури повітря, вночі 10-15, вдень 5-10 морозу.

Найхолодніше буде 10 та 11 січня, коли температура повітря може опустити до -17 градусів морозу.

Рівень небезпечності – перший або жовтий, а місцями і помаранчевий. Синоптики прогнозують, що погіршення погодних умов може вплинути на ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах.