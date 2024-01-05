Мороз, хуртовини, до 30 см снігу: синоптики в Дніпрі оголосили помаранчевий рівень небезпеки

Про це інформує начальник регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак, який опублікував відповідний документ з попередженням.
Різке погіршення погодних умов варто очікувати з неділі, 7 січня. Негода прийде до України внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.
З 7 до 9 січня очікується:
7 січня вночі невеликий, вдень помірний дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця
8 січня – значний сніг, місцями сильний. У південних районах зміщені опади у вигляді мокрого снігу та дощу, крижаного дощу, місцями ожеледь. Хуртовина, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Пориви вітре до 15-20 м/с. Утворення снігового покриву до 30 см.
9 січня – послаблення опадів, однак значне зниження температури повітря, вночі 10-15, вдень 5-10 морозу.
Найхолодніше буде 10 та 11 січня, коли температура повітря може опустити до -17 градусів морозу.
Рівень небезпечності – перший або жовтий, а місцями і помаранчевий. Синоптики прогнозують, що погіршення погодних умов може вплинути на ускладнення роботи комунальних служб та енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах.
Погіршення погоди очікується і в сусідніх областях. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях — сильний сніг: приріст снігового покриву 10-20 см, у Кіровоградській до 30 см. Подекуди місцеві ради продовжили канікули для школярів. Чи будуть якісь зміни у Дніпрі через негоду наразі не повідомляється.
Нагадаємо, школярі повернуться до шкіл вже 8 січня.
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