Мороз, метели, до 30 см снега: синоптики в Днепре объявили оранжевый уровень опасности

На выходных в Днепре резко ухудшится погода.

Об этом сообщает начальник регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак, который опубликовал соответствующий документ с предупреждением.

Резкого ухудшения погодных условий следует ожидать с воскресенья, 7 января. Ненастье придет в Украину в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

С 7 по 9 января ожидается:

7 января ночью небольшой, днем умеренный дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица.

8 января — сильный снег, местами сильный. В южных районах смещены осадки в виде мокрого снега и дождя, ледяного дождя, местами гололедица. Вьюга, снежные заносы, на дорогах гололедица. Порывы ветре до 15-20 м/с. Образование снежного покрова до 30 см.

9 января – ослабление осадков, однако значительное снижение температуры воздуха, ночью 10-15, днем 5-10 мороза.

Холоднее всего будет 10 и 11 января, когда температура воздуха может опустить до -17 градусов мороза.

Уровень опасности – первый или желтый, а местами и оранжевый. Синоптики прогнозируют, что ухудшение погодных условий может повлиять на усложнение работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах.

Ухудшение погоды ожидается и в других областях. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный снег: прирост снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской — до 30 см. Кое-где местная власть продлила каникулы для школьников. Будут ли какие-либо изменения в Днепре из-за непогоды пока не сообщается.

Напомним, школьники вернутся в школы уже 8 января.

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