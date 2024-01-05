В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января: кому нужно зарядить повербанк

В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января.
В эти дни Центральная энергетическая компания будет проводить плановые работы.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Советуем проверить свой адрес и зарядить повербанк:
8 января с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:
9 января с 08:00 до 17:00:
10 января с 08:00 до 17:00:
11 января с 08:00 до 17:00:
12 января с 08:00 до 17:00:
Также 9 января с 08:00 до 17:00 не будет электроэнергии в с. Обуховка:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: подробности.
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