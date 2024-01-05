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  • В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января: кому нужно зарядить повербанк

В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января: кому нужно зарядить повербанк

Сегодня 15:58
просмотров

Подготовьтесь!

Новости Днепра про В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января: кому нужно зарядить повербанк

В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января. 

В эти дни Центральная энергетическая компания будет проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Советуем проверить свой адрес и зарядить повербанк:

8 января с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Надежды Алексеенко: 104;
  • ул. Энергетическая: 15.

9 января с 08:00 до 17:00:

  • ул. Рабочая: 152;
  • ул. Нарымская: 96А, 104, 108;
  • ул. Энергетическая: 15;

10 января с 08:00 до 17:00:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 53А;
  • ул. Надежды Алексеенко: 108;
  • ул. Рабочая: 71, 75, 77;
  • ул. Новостроительная: 3.

11 января с 08:00 до 17:00:

  • ул. Титова: 8, 14А, 16, 18А, 18Б, 20, 22А, 24, 28, 30, 32.

12 января с 08:00 до 17:00:

  • ул. Титова: 18А.

Также 9 января с 08:00 до 17:00 не будет электроэнергии в с. Обуховка:

  • ул. Набережная: 10, 12А;
  • ул. Терновая: 1;
  • ул. Волшебная: 115М;
  • ул. Широкая: 6, 8, 9.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: подробности.

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