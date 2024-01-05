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  • У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці

У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці

Сьогодні 12:52
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Комунальники вже працюють над усуненням аварій!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці

Сьогодні, 5 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без водопостачання чи без опалення.

Так, через прорив на тепломережі призупинена подача тепла за такими адресами:

  • пров. Листяний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
  • пров. Ялицевий, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Теплопостачання відновлять після завершення робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді. 

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал” припинено водопостачання:

  • просп. Д. Яворницького, 115, 117,
  • просп. Героїв, 43,
  • вул. Набережна Перемоги, 140,
  • пров. Добровольців, 2, 4,
  • вул. Осіння, 9-13,
  • вул. Центральна (с. Новоолександрівка),
  • пров. Тихий (с. Новоолександрівка),
  • пров. Кооперативний (с. Новоолександрівка),
  • сел. Одинківка.

Подачу води буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області 5 січня не буде світла: усі адреси.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиціУкраїнська

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