У Дніпрі сьогодні виникли проблеми з опаленням та водопостачанням: подробиці

Сьогодні, 5 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без водопостачання чи без опалення.
Так, через прорив на тепломережі призупинена подача тепла за такими адресами:
Теплопостачання відновлять після завершення робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал” припинено водопостачання:
Подачу води буде відновлено після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області 5 січня не буде світла: усі адреси.
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