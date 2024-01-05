В Днепре сегодня возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: подробности

Сегодня, 5 января, некоторые жители Днепра остались без водоснабжения или без отопления.
Так, из-за прорыва на теплосети приостановлена подача тепла по следующим адресам:
Теплоснабжение возобновят после завершения работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:
Подача воды будет возобновлена после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 5 января не будет света: все адреса.
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