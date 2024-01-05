В Днепре сегодня возникли проблемы с отоплением и водоснабжением: подробности

Коммунальщики уже работают над устранением аварий!

Сегодня, 5 января, некоторые жители Днепра остались без водоснабжения или без отопления.

Так, из-за прорыва на теплосети приостановлена подача тепла по следующим адресам:

пер. Лиственный, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

пер. Пихтовый, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Теплоснабжение возобновят после завершения работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:

просп. Д. Яворницкого, 115, 117,

просп. Героев, 43,

ул. Набережная Победы, 140,

пер. Добровольцев, 2, 4,

ул. Осенняя, 9-13,

ул. Центральная (с. Новоалександровка),

пер. Тихий (с. Новоалександровка),

пер. Кооперативный (с. Новоалександровка),

пос. Одинковка.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 5 января не будет света: все адреса.

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