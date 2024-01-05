В Марганце юноша ударил по голове пенсионерку, чтобы украсть 500 долларов

66-летняя женщина ждала автобус на остановке общественного транспорта. К ней подошел 18-летний парень, он ударил горожанку кулаком по голове – от удара женщина потеряла сознание. Юноша забрал у нее сумку, в которой был мобильный телефон и деньги в сумме 1700 гривен и 500 долларов, и сбежал.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители разыскали злоумышленника. Выяснилось, что это — студент одного из местных учебных заведений. Парня в тот же день задержали. Похищенное имущество изъяли и вернули владелице.
2 января следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие!
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