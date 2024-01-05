Из плена вернулся житель Марганца, который полтора года считался пропавшим без вести

В Марганец на Днепропетровщине вернулся военный, который больше года считался пропавшим без вести.

Оказалось, что во время наибольшего обмена пленными домой вернулся житель Марганца Владимир Земляченко.

Хорошее известие сообщили в горсовете Марганца.

56-летний Владимир полтора года считался пропавшим без вести. Родные потеряли с ним связь еще 9 июня 2022 года. Последние сведения о местонахождении Владимира Земляченко долетели до его родных из Харьковской области. Потом была долгая тишина и никакого известия. Далее близкие получили информацию о том, что Владимир находился в российском плену.

И вот 3 января Владимир вернулся в Украину вместе с более чем 200 украинскими военными.

Первые слова, которые произнес Герой по возвращении в Украину: «Я жив, я дома!».

“Искренне рады возвращению нашего земляка. Всем миром ждем возвращения наших ребят. Возвращайтесь живыми наши славные бойцы! Пусть каждая семья дождется своих Защитников и Защитниц”, — сообщили в горсовете Марганца.

Напомним, ранее в Криворожье вернулись двое военных, которые длительное время были в плену.

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