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Из плена вернулся житель Марганца, который полтора года считался пропавшим без вести

Сегодня 10:32
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В Марганец на Днепропетровщине вернулся военный, который больше года считался пропавшим без вести.

Новости Днепра про Из плена вернулся житель Марганца, который полтора года считался пропавшим без вести

Оказалось, что во время наибольшего обмена пленными домой вернулся житель Марганца Владимир Земляченко.

Хорошее известие сообщили в горсовете Марганца.

56-летний Владимир полтора года считался пропавшим без вести. Родные потеряли с ним связь еще 9 июня 2022 года. Последние сведения о местонахождении Владимира Земляченко долетели до его родных из Харьковской области. Потом была долгая тишина и никакого известия. Далее близкие получили информацию о том, что Владимир находился в российском плену.

И вот 3 января Владимир вернулся в Украину вместе с более чем 200 украинскими военными.

Первые слова, которые произнес Герой по возвращении в Украину: «Я жив, я дома!».

“Искренне рады возвращению нашего земляка. Всем миром ждем возвращения наших ребят. Возвращайтесь живыми наши славные бойцы! Пусть каждая семья дождется своих Защитников и Защитниц”, — сообщили в горсовете Марганца.

Напомним, ранее в Криворожье вернулись двое военных, которые длительное время были в плену.

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