Из плена вернулся житель Марганца, который полтора года считался пропавшим без вести

Оказалось, что во время наибольшего обмена пленными домой вернулся житель Марганца Владимир Земляченко.
Хорошее известие сообщили в горсовете Марганца.
56-летний Владимир полтора года считался пропавшим без вести. Родные потеряли с ним связь еще 9 июня 2022 года. Последние сведения о местонахождении Владимира Земляченко долетели до его родных из Харьковской области. Потом была долгая тишина и никакого известия. Далее близкие получили информацию о том, что Владимир находился в российском плену.
И вот 3 января Владимир вернулся в Украину вместе с более чем 200 украинскими военными.
Первые слова, которые произнес Герой по возвращении в Украину: «Я жив, я дома!».
“Искренне рады возвращению нашего земляка. Всем миром ждем возвращения наших ребят. Возвращайтесь живыми наши славные бойцы! Пусть каждая семья дождется своих Защитников и Защитниц”, — сообщили в горсовете Марганца.
Напомним, ранее в Криворожье вернулись двое военных, которые длительное время были в плену.
Читайте также:
Автор:
В нескольких десятках километров от Днепра раскинулся нетипичный лес.
Апокалиптического Санту заметили в Днепре.
Уже через несколько дней Днепр может накрыть снежный апокалипсис.
В Кривом Роге заметили городок сов.
Преступление произошло утром 1 января в Марганце на улице Единства.
Нужна ваша помощь!
Захватите с собой зонт!
В нескольких десятках километров от Днепра раскинулся нетипичный лес.
Апокалиптического Санту заметили в Днепре.
В четверг, 4 января, в Кривом Роге горела квартира.
Уже через несколько дней Днепр может накрыть снежный апокалипсис.
В Кривом Роге заметили городок сов.
Несчастный случай произошел в поселке близ Днепра.
Погрузимся в историю!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!