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На Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал без вести в прошлом году

Сегодня 07:00
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал без вести в прошлом году

В Новомосковске полиция разыскивает 32-летнего Андрея Русиняка.

С 31 декабря 2023 года мужчина не появляется по месту жительства. Известно, что последний раз его видели возле торгового центра «Маяк» на трассе М-04 (980 км). Правоохранителям нужна помощь в поисках!

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные.

Особые приметы: имеет шрамы в районе грудной клетки

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал без вести в прошлом годуУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал без вести в прошлом годуРусский

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