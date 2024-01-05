На Днепропетровщине разыскивают 32-летнего мужчину, который пропал без вести в прошлом году

В Новомосковске полиция разыскивает 32-летнего Андрея Русиняка.
С 31 декабря 2023 года мужчина не появляется по месту жительства. Известно, что последний раз его видели возле торгового центра «Маяк» на трассе М-04 (980 км). Правоохранителям нужна помощь в поисках!
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные.
Особые приметы: имеет шрамы в районе грудной клетки
Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (095) 907 52 03.
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Преступление произошло утром 1 января в Марганце на улице Единства.
В четверг, 4 января, в Кривом Роге горела квартира.
Погрузимся в историю!
Прокуратура вернула государству земли сельскохозяйственного назначения стоимостью 40 млн. грн.
Преступление произошло утром 1 января в Марганце на улице Единства.
Захватите с собой зонт!
В нескольких десятках километров от Днепра раскинулся нетипичный лес.
Апокалиптического Санту заметили в Днепре.
В четверг, 4 января, в Кривом Роге горела квартира.
Уже через несколько дней Днепр может накрыть снежный апокалипсис.
В Кривом Роге заметили городок сов.
Несчастный случай произошел в поселке близ Днепра.
Погрузимся в историю!
В горсовете ответили, будут ли на Крещение официальные локации для погружения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!