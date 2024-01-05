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У Дніпрі та області 5 січня не буде світла: усі адреси

Сьогодні 10:00
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Компанія ЦЕК проводить планові роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі та області 5 січня не буде світла: усі адреси

Сьогодні, 5 січня, у Дніпрі та області вимикатимуть світло у багатоповерхових та приватних будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Дніпро

З 08:00 до 17:00 не буде електропостачання за адресами:

  • вул. Надії Алексєєнко: 106А. 

Жовті Води

З 08:00 до 15:00 припинять електропостачання за адресами:

  • вул. Гоголя: 1-14, 16-23, 26-30, 32, 34;
  • вул. І. Виговського: 5-10, 12, 13, 16-18, 20, 22-28 (парні), 32-50 (парні);
  • вул. Партизанська: 62, 64, 68-78 (парні), 82, 84, 86, 92, 94, 96, 98, 113, 117, 119;
  • пров. Мар’янівський: 1-15 (непарні);
  • вул. Партизанська: 62, 64, 68-78 (парні), 82, 84, 86, 92-98 (парні), 113, 117, 119.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині пролунають потужні вибухи: деталі.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області 5 січня не буде світла: усі адресиУкраїнська

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