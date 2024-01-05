У Дніпрі та області 5 січня не буде світла: усі адреси

Сьогодні, 5 січня, у Дніпрі та області вимикатимуть світло у багатоповерхових та приватних будинках.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
З 08:00 до 17:00 не буде електропостачання за адресами:
З 08:00 до 15:00 припинять електропостачання за адресами:
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині пролунають потужні вибухи: деталі.
Читайте також:
Автор:
Без паніки - усе під контролем!
Злочин стався вранці 1 січня у Марганці на вулиці Єдності.
Учора вдень на проспекті Гагаріна містяни помітили чорний густий дим…
Ворог знову вночі тероризував Дніпропетровщину.