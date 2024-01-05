Водохреще у Дніпрі та області: де і коли можна освятити воду
Цієї суботи віряни будуть святкувати Водохреще.
У Дніпрі вперше святкуватимуть Водохреще не 19 січня, а на 13 днів раніше – 6 числа.
Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, освячення води відбуватиметься у різний час – з 8:00 до 13:30. Задля безпеки локації обирали зважаючи на близькість укриття.
У
Дніпрі офіційно посвятять воду:
річка Дніпро поруч з храмом Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Набережна Заводська, 96А – 12:00
річка Дніпро неподалік від храму Андрія Первозванного на вулиці Набережна Перемоги, житлового масиву 3 – 11:00
Дніпровський район:
село Любимівка, пляж на вулиці Пушкіна – 10:00
село Промінь, ставок на вулиці Артюха – 12:00;
Кам’янський район:
місто Верхньодніпровськ на вулиці Набережна -11:00.
Нікопольський район:
село Чкалове – 08:00;
село Чистопіль – 08:00;
село Новоіванівка -10:00.
Новомосковський район:
місто Новомосковськ, Молодіжний острів на вулиці Паланочна – 11:00.
Павлоградський район:
село Новов’язівське – 11:00;
село Водяне – 11:30;
село Юр’ївка – 12:00;
село Варварівка – 12:30;
село Жемчужне – 13:00;
село Новогригорівка – 13:30.
Синельниківський район:
село Рубанівське на вулиці Манжури, 1 – 10:00;
село Українське на вулиці Гагаріна – 08:30;
Нагадаємо, офіційних місць для
у воду цьогоріч знову не буде. Ми також занурення про традиції та прикмети хрещенського вечора: що не можна робити і що має бути на вечерю на столі. розповідали
Читайте також:
Українська Русский Яна Юхименко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 18:40
Прикордонника, якого підозрюють у державній зраді, судитимуть у Дніпрі.
Новини Дніпра
Сьогодні 17:58
У Дніпрі може з'явитися вулиця на честь ідеолога та провідника українського…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:39
Купивши товар у будь-якому магазині Дніпра, покупець має право повернути…
Новини Дніпра
Сьогодні 17:23
Водойма біля Кам'янського може стати уразливою зоною.