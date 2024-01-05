Водохреще у Дніпрі та області: де і коли можна освятити воду

Цієї суботи віряни будуть святкувати Водохреще.

У Дніпрі вперше святкуватимуть Водохреще не 19 січня, а на 13 днів раніше – 6 числа.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, освячення води відбуватиметься у різний час – з 8:00 до 13:30. Задля безпеки локації обирали зважаючи на близькість укриття.

У Дніпрі офіційно посвятять воду:

річка Дніпро поруч з храмом Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Набережна Заводська, 96А – 12:00

річка Дніпро неподалік від храму Андрія Первозванного на вулиці Набережна Перемоги, житлового масиву 3 – 11:00

Дніпровський район:

село Любимівка, пляж на вулиці Пушкіна – 10:00

село Промінь, ставок на вулиці Артюха – 12:00;

Кам’янський район:

місто Верхньодніпровськ на вулиці Набережна -11:00.

Нікопольський район:

село Чкалове – 08:00;

село Чистопіль – 08:00;

село Новоіванівка -10:00.

Новомосковський район:

місто Новомосковськ, Молодіжний острів на вулиці Паланочна – 11:00.

Павлоградський район:

село Новов’язівське – 11:00;

село Водяне – 11:30;

село Юр’ївка – 12:00;

село Варварівка – 12:30;

село Жемчужне – 13:00;

село Новогригорівка – 13:30.

Синельниківський район:

село Рубанівське на вулиці Манжури, 1 – 10:00;

село Українське на вулиці Гагаріна – 08:30;

Нагадаємо, офіційних місць для занурення у воду цьогоріч знову не буде. Ми також розповідали про традиції та прикмети хрещенського вечора: що не можна робити і що має бути на вечерю на столі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: