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Водохреще у Дніпрі та області: де і коли можна освятити воду

Сьогодні 17:45
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Цієї суботи віряни будуть святкувати Водохреще.

Новости Днепра про Водохреще у Дніпрі та області: де і коли можна освятити воду

У Дніпрі вперше святкуватимуть Водохреще не 19 січня, а на 13 днів раніше – 6 числа. 

Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, освячення води відбуватиметься у різний час – з 8:00 до 13:30. Задля безпеки локації обирали зважаючи на близькість укриття. 

У Дніпрі офіційно посвятять воду:

  • річка Дніпро поруч з храмом Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Набережна Заводська, 96А – 12:00
  • річка Дніпро неподалік від храму Андрія Первозванного на вулиці Набережна Перемоги, житлового масиву 3 – 11:00

Дніпровський район:

  • село Любимівка, пляж на вулиці Пушкіна – 10:00
  • село Промінь, ставок на вулиці Артюха – 12:00;

Кам’янський район:

  • місто Верхньодніпровськ на вулиці Набережна -11:00.

Нікопольський район:

  • село Чкалове – 08:00;
  • село Чистопіль – 08:00;
  • село Новоіванівка -10:00.
  • Новомосковський район:
  • місто Новомосковськ, Молодіжний острів на вулиці Паланочна – 11:00.

Павлоградський район:

  • село Новов’язівське – 11:00;
  • село Водяне – 11:30;
  • село Юр’ївка – 12:00;
  • село Варварівка – 12:30;
  • село Жемчужне – 13:00;
  • село Новогригорівка – 13:30.

Синельниківський район:

  • село Рубанівське на вулиці Манжури, 1 – 10:00;
  • село Українське на вулиці Гагаріна – 08:30;

Нагадаємо, офіційних місць для занурення у воду цьогоріч знову не буде. Ми також розповідали про традиції та прикмети хрещенського вечора: що не можна робити і що має бути на вечерю на столі.

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Новости Днепра про Водохреще у Дніпрі та області: де і коли можна освятити водуУкраїнська Новости Днепра про Водохреще у Дніпрі та області: де і коли можна освятити водуРусский

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