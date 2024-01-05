Крещение в Днепре и области: где и когда можно освятить воду

В Днепре впервые будут праздновать Крещение не 19 января, а на 13 дней раньше — 6 числа.
Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, освящение воды будет проходить в разное время – с 8:00 до 13:30. Для безопасности локации выбирали ввиду близости к ним укрытия.
В Днепре официально посвятят воду:
Днепровский район:
Каменский район:
Никопольский район:
Новомосковский район:
Павлоградский район:
Синельниковский район:
Напомним, официальных мест для погружения в воду в этом году снова не будет. Мы также рассказывали о традициях и приметах крещенского вечера: что нельзя делать и что должно быть на ужин на столе.
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