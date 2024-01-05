Крещение в Днепре и области: где и когда можно освятить воду

В эту субботу верующие будут праздновать Крещение.

В Днепре впервые будут праздновать Крещение не 19 января, а на 13 дней раньше — 6 числа.

Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, освящение воды будет проходить в разное время – с 8:00 до 13:30. Для безопасности локации выбирали ввиду близости к ним укрытия.

В Днепре официально посвятят воду:

река Днепр рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы по улице Набережная Заводская, 96А – 12:00

река Днепр неподалеку от храма Андрея Первозванного по улице Набережная Победы, жилого массива 3 – 11:00

Днепровский район:

село Любимовка, пляж на улице Пушкина – 10:00

село Проминь, пруд на улице Артюха – 12:00;

Каменский район:

город Верхнеднепровск по улице Набережная — 11:00.

Никопольский район:

село Чкалово – 08:00;

село Чистополь – 08:00;

село Новоивановка -10:00.

Новомосковский район:

город Новомосковск, Молодежный остров на улице Паланочной – 11:00.

Павлоградский район:

село Новоязовское — 11:00;

село Водяное – 11:30;

село Юрьевка – 12:00;

село Варваровка – 12:30;

село Жемчужное – 13:00;

село Новогригоровка – 13:30.

Синельниковский район:

село Рубановское по улице Манжуры, 1 – 10:00;

село Украинское на улице Гагарина – 08:30;

Напомним, официальных мест для погружения в воду в этом году снова не будет. Мы также рассказывали о традициях и приметах крещенского вечера: что нельзя делать и что должно быть на ужин на столе.

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