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Крещение в Днепре и области: где и когда можно освятить воду

Сегодня 17:45
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В эту субботу верующие будут праздновать Крещение.

Новости Днепра про Крещение в Днепре и области: где и когда можно освятить воду

В Днепре впервые будут праздновать Крещение не 19 января, а на 13 дней раньше — 6 числа.

Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, освящение воды будет проходить в разное время – с 8:00 до 13:30. Для безопасности локации выбирали ввиду близости к ним укрытия.

В Днепре официально посвятят воду:

  • река Днепр рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы по улице Набережная Заводская, 96А – 12:00
  • река Днепр неподалеку от храма Андрея Первозванного по улице Набережная Победы, жилого массива 3 – 11:00

Днепровский район:

  • село Любимовка, пляж на улице Пушкина – 10:00
  • село Проминь, пруд на улице Артюха – 12:00;

Каменский район:

  • город Верхнеднепровск по улице Набережная — 11:00.

Никопольский район:

  • село Чкалово – 08:00;
  • село Чистополь – 08:00;
  • село Новоивановка -10:00.

Новомосковский район:

  • город Новомосковск, Молодежный остров на улице Паланочной – 11:00.

Павлоградский район:

  • село Новоязовское — 11:00;
  • село Водяное – 11:30;
  • село Юрьевка – 12:00;
  • село Варваровка – 12:30;
  • село Жемчужное – 13:00;
  • село Новогригоровка – 13:30.

Синельниковский район:

  • село Рубановское по улице Манжуры, 1 – 10:00;
  • село Украинское на улице Гагарина – 08:30;

Напомним, официальных мест для погружения в воду в этом году снова не будет. Мы также рассказывали о традициях и приметах крещенского вечера: что нельзя делать и что должно быть на ужин на столе.

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