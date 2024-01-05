Традиції та прикмети хрещенського вечора: що не можна робити і що має бути на вечерю на столі

Цього року мешканці Дніпра відзначатимуть Хрещення за новоюліанським календарем. Згідно з ним, ми вже відзначали Різдво 25 грудня, а значить і дата Хрещення зрушила і відзначатимемо ми це свято 6 січня.

Журналісти dnepr.info розібралися у прикметах та традиціях дня напередодні Хрещення – Святого вечора..

Завтра відзначається Хрещення Господнє – день, коли Ісус був хрещений в Йордані Іваном Хрестителем. Під час хрищення на Ісуса зійшов Святий Дух. Також у цей день святкується Богоявлення.

Що має бути на столі

Напередодні Водохреща святкується Святвечір. Уся сім’я збирається за столом. Головна страва – як і на Різдво – кутя. Вона називається «голодна», оскільки цього дня прийнято постити до вечері. Кутя має бути пісною. Інші страви на столі теж мають бути пісними. Їх не обов’язково має бути 12, як на Різдвяний вечір. Традиційними стравами цього вечора вважаються риба, вареники, узвар, гречані млинці, пісний борщ. За стіл слід сідати після появи першої зірки на небі.

Після трапези наші предки спалювали дідуха – у такий спосіб вони «заманювали» весну, щоб вона швидше прийшла. Попелом з дідуха посипали город і вірили, що це допоможе отримати добрий урожай.

Коли йти освячувати воду

Увечері 5 січня у церквах проходить святкова літургія та освячують воду. Вода, освячена таким чином, має ті ж «властивості», як і та, яку світять безпосередньо на саме свято Водохреща.

Що не можна робити

Перед Хрещенням не можна прибирати в будинку, важко працювати, прати. Брати у борг і позичати гроші – вважається, що в такому разі рік можна провести у боргах. Також не можна займатися рукоділлям, виносити сміття, стригти волосся та нігті.

Прикмети на Хрещенський вечір

Вважається, яка погода буде увечері 5 січня – така буде і на Масляну. Вітер дме з півдня – літо буде спекотним, а якщо навпаки – на вулиці сиро та прохолодно – літо буде вітряне. Морозна ясна ніч перед Хрещенням обіцяла сухе літо. Якщо на вулиці хуртовина – буде багато меду, випало багато снігу – буде багато хліба, а якщо навпаки – не ні снігу, ні дощу – урожай зернових буде поганим, а ягід – навпаки, буде багато.

Традиції на Водохреще

Вранці, 6 січня, у церквах проходить святкова ранкова літургія, а ввечері – богослужіння. Протягом усього дня у церкві можна освятити воду. Вважається, що така вода здатна захистити від хвороб, допомогти в одужанні.

Також багато хто в цей день купається в ополонці. Вважається, що у такий спосіб можна змити гріхи, вилікувати недуги.

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