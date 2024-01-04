Де у Дніпрі вклеїти фото в паспорт і скільки це коштує: за яких умов «книжку» замінять на ID-картку

Жителі Дніпра, коли їм виповнилося 25 чи 45 років, повинні вклеїти нове фото в паспорт. Ця норма прописана у законодавстві країни. Йдеться про паперовий паспорт-книжку. Якщо цього не зробити вчасно, паспорт підлягає обміну.

Журналісти dnepr.info розібралися, куди в такому разі потрібно звертатися, які документи мати при собі та у яких випадках паперовий паспорт підлягає заміні на ID-картку.

Куди звертатися

Вклеїти фото у паспорт-книжечку можна у районному відділенні Державної міграційної служби України або у ЦНАП за місцем проживання. Зробити це потрібно протягом місяця після дати, коли виповнилося 25 чи 45 років.

Які документи необхідні

При собі необхідно мати заяву – її можна написати на місці, дві фотографії розміром 3,5 х 4,5 см, паспорт, а також додаткові документи з фотографією.

Якщо в паспорт необхідно вклеїти фото ВПО, то переселенець може подати документи до територіального підрозділу міграційної служби або до Центру надання адмінпослуг за місцем проживання (при цьому необхідно мати при собі довідку про взяття на облік як ВПО). Якщо є лише прописка на тимчасово окупованій території, то документи можна подати до будь-якого відділення міграційної служби чи ЦНАПу.

Вартість послуги

Через 5 робочих днів паспорт із новим фото буде готовий, але в деяких випадках термін вклеювання фотокартки може бути продовжений на не більше ніж 30 календарних днів. При цьому у будь-якому випадку послуга надається безкоштовно.

Коли доведеться замінити паспорт-книжку на пластикову картку

У Державній міграційній службі зазначають, що в законах України немає кінцевої дати, коли необхідно було б змінювати паспорти-книжки, отримати документ нового зразка у формі ID-картки можна за бажанням або у разі, коли необхідна заміна паспорта.

До таких випадків відноситься втрата паспорта старого зразка, його пошкодження, зміна прізвища власника паспорта або інших персональних даних

У разі, якщо буде пропущено термін звернення для вклеювання нового фото – місяць з дати дня народження, то фото в паспорт такій людині вклеювати вже не будуть – тоді документ підлягає обміну на паспорт у формі ID-картки.

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