Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

Сьогодні 13:02
просмотров

Дніпро – місто на пагорбах. Частина територій населеного пункту знаходиться на висотах, а частина – у низинах, яку ще сто років тому прозвали «балками». Кожна мала своє ім’я. У цих низинах будувалися заводи, облаштовувалися поселення, тут і досі живуть люди.

Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію Аптекарської балки та селища Шляхівка, що розташовано у ній.

За часів Катеринослава одне з робітничих селищ міста розташувалося на схилах Аптекарської балки. Свою назву балка отримала ще наприкінці 1780-х років, коли до міста приїхав аптекар та лікар Карл Роде. У балці у нього був будинок і великий сад, де лікар вирощував різні трави та квіти, перетворюючи їх потім на лікарські засоби.

Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

Регулярно туди приходили мешканці міста та аптекар видавав їм порошки від різних недуг власного виробництва. Згодом люди прозвали місцевість «Аптекарською балкою». До складу міста балка не входила і вважалася передмістям.

Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

 Через 100 років власником території став поміщик Шляховський, а сама місцевість стала називатися «селище Надєждіно». Тут оселилися робітники Брянського заводу. На той час місто розширювалося і активно будувалося, розвивалася не тільки промисловість, а й інша різна підприємницька діяльність, зокрема цегельні заводи. Так, на початок минулого століття в «Аптекарській балці» свої цегельні заводи розмістив Іона Майданський, брати Добрускіни, Розенберг та Ігнатьєва. Цеглини з їх клеймами досі можна побачити на старовинних міських будинках Дніпра.

Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

Окрім цегельних заводів у балці знаходилося підприємство з виробництва скла, молочна ферма, ставок. Скляна фабрика спочатку спеціалізувалася на випуску банок, «ковпаків» для гасових ламп, а потім тут навіть випускали кришталеві вироби. Нині завод закритий.

Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

1898 року в Аптекарській балці була створена Колонія для неповнолітніх. Зараз на її місці знаходиться занедбаний дитячий садок, а частина будівель колонії, які не були знесені під час будівництва комбінату, перетворилися на житлові будинки. Сама в’язниця була розформована у 1920-х роках, замість неї в одному з корпусів відкрився дитячий будинок.

Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

У 1910-і роки селище Надеждіно змінило власника – ним став поміщик Померанцев, але власником землі він пробув не довго – зник перед 1917 роком. У 1930-х роках Надєждіно перейменували на Шевченкове та включили до складу міста Дніпропетровська. Але назви «Аптекарська балка» та «Шляхівка» настільки міцно закріпилися за територією, що інші «імена» серед мешканців просто не приживаються. Досі в Аптекарській балці можна побачити старовинні будиночки дореволюційної споруди. Вони стоять на крутих схилах балки. Також територію ділить на дві частини протікаючий тут струмок.

Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

 

фото: групи «Шляхівка», «Шляхівка-красуня», «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводиУкраїнська Новости Днепра про Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводиРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну
Новини Дніпра
Сьогодні 13:21
Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну

У рамках одного із найбільших обмінів з полону повернулися два…

Керувала закладом майже 20 років: померла директорка однієї з шкіл Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 12:29
Керувала закладом майже 20 років: померла директорка однієї з шкіл Дніпра

На 74-му році життя померла Тамара Миколаївна Ковальова.

У мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти “Озерки” у Дніпрі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 11:38
У мережі показали, як 50 років тому виглядав звіринець навпроти “Озерки” у Дніпрі (ФОТО)

Дніпряни ностальгують по звіринцю, який раніше був навпроти "Озерки".

Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:46
Удар по пологовому в Дніпрі: показали, як лікарня виглядає зсередини

Показали, як виглядає пологовий будинок зсередини.

Наверх