Історія унікального поселення у Дніпрі: аптекарський сад, колонія та цегельні заводи

Дніпро – місто на пагорбах. Частина територій населеного пункту знаходиться на висотах, а частина – у низинах, яку ще сто років тому прозвали «балками». Кожна мала своє ім’я. У цих низинах будувалися заводи, облаштовувалися поселення, тут і досі живуть люди.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію Аптекарської балки та селища Шляхівка, що розташовано у ній.

За часів Катеринослава одне з робітничих селищ міста розташувалося на схилах Аптекарської балки. Свою назву балка отримала ще наприкінці 1780-х років, коли до міста приїхав аптекар та лікар Карл Роде. У балці у нього був будинок і великий сад, де лікар вирощував різні трави та квіти, перетворюючи їх потім на лікарські засоби.

Регулярно туди приходили мешканці міста та аптекар видавав їм порошки від різних недуг власного виробництва. Згодом люди прозвали місцевість «Аптекарською балкою». До складу міста балка не входила і вважалася передмістям.

Через 100 років власником території став поміщик Шляховський, а сама місцевість стала називатися «селище Надєждіно». Тут оселилися робітники Брянського заводу. На той час місто розширювалося і активно будувалося, розвивалася не тільки промисловість, а й інша різна підприємницька діяльність, зокрема цегельні заводи. Так, на початок минулого століття в «Аптекарській балці» свої цегельні заводи розмістив Іона Майданський, брати Добрускіни, Розенберг та Ігнатьєва. Цеглини з їх клеймами досі можна побачити на старовинних міських будинках Дніпра.

Окрім цегельних заводів у балці знаходилося підприємство з виробництва скла, молочна ферма, ставок. Скляна фабрика спочатку спеціалізувалася на випуску банок, «ковпаків» для гасових ламп, а потім тут навіть випускали кришталеві вироби. Нині завод закритий.

1898 року в Аптекарській балці була створена Колонія для неповнолітніх. Зараз на її місці знаходиться занедбаний дитячий садок, а частина будівель колонії, які не були знесені під час будівництва комбінату, перетворилися на житлові будинки. Сама в’язниця була розформована у 1920-х роках, замість неї в одному з корпусів відкрився дитячий будинок.

У 1910-і роки селище Надеждіно змінило власника – ним став поміщик Померанцев, але власником землі він пробув не довго – зник перед 1917 роком. У 1930-х роках Надєждіно перейменували на Шевченкове та включили до складу міста Дніпропетровська. Але назви «Аптекарська балка» та «Шляхівка» настільки міцно закріпилися за територією, що інші «імена» серед мешканців просто не приживаються. Досі в Аптекарській балці можна побачити старовинні будиночки дореволюційної споруди. Вони стоять на крутих схилах балки. Також територію ділить на дві частини протікаючий тут струмок.

фото: групи «Шляхівка», «Шляхівка-красуня», «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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