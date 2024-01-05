Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших однокімнатних квартир на продаж, розташованих в Індустріальному районі Дніпра.
Найдешевша квартира на продаж в Індустріальному районі Дніпра знайшлася в районі житлового масиву Калинова. Загальна площа однокімнатної – 18 кв м. Розташована вона на 3 поверсі 5-ти поверхового будинку. У квартирі зроблено ремонт – встановлені нові вікна, є лічильники, залишилося поклеїти шпалери та покласти лінолеум чи ламінат на підлогу. Бажають за житло 583,5 тис грн.
За 680,7 тис грн можна купити однокімнатну в Дніпрі в районі вулиці Каруни. Загальна площа приміщення 37 кв м. Квартира знаходиться на першому поверсі 4-х поверхового будинку. Колись у ній був косметичний ремонт.
758,5 тис грн коштуватиме однокімнатна квартира на вулиці Богдана Хмельницького. Розташована на 4 поверсі будинку-хрущовки. Загальна площа 20 кв м. Кілька років тому у квартирі було зроблено ремонт, замінено батареї.
Трохи дорожче – майже 798 тис грн коштуватиме квартира у будинку на Слобожанському проспекті. Знаходиться вона на 3 поверсі панельного будинку. Загальна площа 21 кв м. Техніка та меблі дістануться новому власнику.
Також на вулиці Богдана Хмельницького, але вже дорожче – 816 тис грн продається квартира. Знаходиться на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 17 кв м. Автор оголошення стверджує, що нещодавно у квартирі були замінені труби та проводка, а також зроблено ремонт.
Ще одну однокімнатну на Слобожанському проспекті продають за 824,6 тис грн. Загальна площа 22 кв м. Знаходиться на 1 поверсі 9-ти поверхового будинку. У малосімейці є санвузол, кухня. Новому власнику дістанеться водонагрівач.
За 836 тис грн у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру на вулиці Осіння. Загальна площа приміщення – майже 22 кв м. Знаходиться на середньому поверсі панельного будинку.
Однокімнатна квартира в районі вулиці Кільченської коштуватиме 855,8 тис грн. Знаходиться на середньому поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 31 кв м. У квартирі встановлено газову колонку. Нещодавно був ремонт.
За 894,7 тис грн можна купити однокімнатну квартиру на проспекті Калнишевського. Загальна площа 31 кв м. Знаходиться на останньому, 5 поверсі будинку. У квартирі є газова колонка, стоїть кондиціонер, дах не протікає – так стверджує автор оголошення.
За аналогічну суму можна придбати квартиру на вулиці Котляревського. Загальна площа житла 23 кв м, розташована на 9 поверсі 10-ти поверхового будинку. Є великий балкон. Новому власнику залишаться меблі та техніка.
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