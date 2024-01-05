Як виглядають дешеві однокімнатні квартири на продаж в Індустріальному районі Дніпра (ФОТО)

Велика кількість однокімнатних квартир продається у Дніпрі на лівому березі. Але ціна їх не надто відрізняється від тих, які розташовані у будинках на правобережжі міста. Причина - у популярності однокімнатних квартир серед покупців. Часто жителі Дніпра вважають за краще стати власниками маленької житлоплощі, оскільки коштує вона дешевше в порівнянні з двох і трьох кімнатними квартирами, і плюс комунальні платежі за маленьку житлоплощу менші.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших однокімнатних квартир на продаж, розташованих в Індустріальному районі Дніпра.

Найдешевша квартира на продаж в Індустріальному районі Дніпра знайшлася в районі житлового масиву Калинова. Загальна площа однокімнатної – 18 кв м. Розташована вона на 3 поверсі 5-ти поверхового будинку. У квартирі зроблено ремонт – встановлені нові вікна, є лічильники, залишилося поклеїти шпалери та покласти лінолеум чи ламінат на підлогу. Бажають за житло 583,5 тис грн.

За 680,7 тис грн можна купити однокімнатну в Дніпрі в районі вулиці Каруни. Загальна площа приміщення 37 кв м. Квартира знаходиться на першому поверсі 4-х поверхового будинку. Колись у ній був косметичний ремонт.

758,5 тис грн коштуватиме однокімнатна квартира на вулиці Богдана Хмельницького. Розташована на 4 поверсі будинку-хрущовки. Загальна площа 20 кв м. Кілька років тому у квартирі було зроблено ремонт, замінено батареї.

Трохи дорожче – майже 798 тис грн коштуватиме квартира у будинку на Слобожанському проспекті. Знаходиться вона на 3 поверсі панельного будинку. Загальна площа 21 кв м. Техніка та меблі дістануться новому власнику.

Також на вулиці Богдана Хмельницького, але вже дорожче – 816 тис грн продається квартира. Знаходиться на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 17 кв м. Автор оголошення стверджує, що нещодавно у квартирі були замінені труби та проводка, а також зроблено ремонт.

Ще одну однокімнатну на Слобожанському проспекті продають за 824,6 тис грн. Загальна площа 22 кв м. Знаходиться на 1 поверсі 9-ти поверхового будинку. У малосімейці є санвузол, кухня. Новому власнику дістанеться водонагрівач.

За 836 тис грн у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру на вулиці Осіння. Загальна площа приміщення – майже 22 кв м. Знаходиться на середньому поверсі панельного будинку.

Однокімнатна квартира в районі вулиці Кільченської коштуватиме 855,8 тис грн. Знаходиться на середньому поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 31 кв м. У квартирі встановлено газову колонку. Нещодавно був ремонт.

За 894,7 тис грн можна купити однокімнатну квартиру на проспекті Калнишевського. Загальна площа 31 кв м. Знаходиться на останньому, 5 поверсі будинку. У квартирі є газова колонка, стоїть кондиціонер, дах не протікає – так стверджує автор оголошення.

За аналогічну суму можна придбати квартиру на вулиці Котляревського. Загальна площа житла 23 кв м, розташована на 9 поверсі 10-ти поверхового будинку. Є великий балкон. Новому власнику залишаться меблі та техніка.

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