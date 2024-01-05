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  • Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

Сегодня 12:47
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Большое количество однокомнатных квартир продаются в Днепре на левом берегу. Но цена их не слишком отличается от тех, которые расположены в домах на правобережье города. Причина –в популярности однокомнатных квартир среди покупателей. Часто жители Днепра предпочитают становится обладателями маленькой жилплощади, поскольку стоит она дешевле по сравнению с двух и трех комнатными квартирами, и плюс коммунальные платежи за маленькую жилплощадь меньше.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых однокомнатных квартир на продажу расположенных в Индустриальном районе Днепра.

Самая дешевая квартира на продажу в Индустриальном районе Днепра нашлась в районе жилмассива Калиновая. Общая площадь однокомнатной – 18 кв м. Расположена она на 3 этаже 5-ти этажного дома. В квартире сделан ремонт – установлены новые окна, есть счетчики, осталось поклеить обои и положить линолеум или ламинат на пол. Хотят за жилье  583,5 тыс грн.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

За 680,7 тыс грн можно купить однокомнатную в Днепре в районе улицы Каруны. Общая площадь помещения 37 кв м. Квартира находится на первом этаже 4-х этажного дома. Когда-то в ней был косметический ремонт.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

758,5 тыс грн обойдется однокомнатная квартира на улице Богдана Хмельницкого. Расположена на 4 этаже дома-«хрущевки». Общая площадь 20 кв м. Несколько лет назад в квартире был сделан ремонт, заменены батареи.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

Чуть дороже – почти 798 тыс грн обойдется квартира в доме на Слобожанском проспекте. Находится она на 3 этаже панельного дома. Общая площадь 21 кв м. Техника и мебель достанутся новому владельцу.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

Также на улице Богдана Хмельницкого, но уже дороже – 816 тыс грн продается квартира. Находится на 4 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 17 кв м. Автор объявления утверждает, что недавно в квартире были заменены трубы и проводка, а также сделан ремонт.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

Еще одну однокомнатную на Слобожанском проспекте продают за 824,6 тыс грн. Общая площадь 22 кв м. Находится на 1 этаже 9-ти этажного дома. В малосемейке есть санузел, кухня. Новому владельцу достанется водонагреватель.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

За 836 тыс грн в Днепре можно купить однокомнатную квартиру на улице Осенняя. Общая площадь помещения – почти 22 кв м. Находится на среднем этаже панельного дома.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

Однокомнатная квартира в районе улицы Кильченской обойдется в 855,8 тыс грн. Находится на среднем этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 31 кв м. В квартире установлена газовая колонка. Недавно был ремонт.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

За 894,7 тыс грн можно купить однокомнатную квартиру на проспекте Калнышевского. Общая площадь 31 кв м. Находится на последнем, 5 этаже дома. В квартире есть газовая колонка, стоит кондиционер, крыша не течет – так утверждает автор объявления.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

За аналогичную сумму можно купить квартиру на улице Котляревского. Общая площадь жилья  23 кв м,  расположена она на 9 этаже 10-ти этажного дома. Есть большой балкон. Новому владельцу останутся мебель и техника.

Новости Днепра про Как выглядят дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Индустриальном районе Днепра (ФОТО)

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