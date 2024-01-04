Как жителям Днепра получить компенсацию за ремонт недвижимости, поврежденной во время войны

С начала этого года жители Днепра, чье жилье пострадало от ракетных атак и при этом они сделали ремонт за свои деньги могут получить компенсацию за проведенные работы и строительные материалы. Средства будут переведены на счет в рамках программы «єВідновлення».

Журналисты dnepr.info разбирались что нужно для получения компенсации и куда необходимо обращаться.

За что можно получить компенсацию

Компенсацию от государства можно получить за приобретение стройматериалов, выполнение текущего или капитального ремонта.

Где подавать заявку

Подать заявку можно в случае если ремонт уже завершен, так и в случае если он выполнен лишь частично. Сделать это можно в приложении «Дія». Заявление может быть о предоставлении компенсации за ремонт после его завершения – в случае, если ремонт уже сделан. Если он продолжается, то нужно подать 2 заявление – первое, где говорится о получении средств за уже проведенную работу и закупленные материалы, второе – о предоставлении компенсации для проведения ремонта.

Как производится расчет

Какова сумма материальной компенсации за уже сделанный ремонт – определяет специальная Комиссия. После проверки заявления комиссия проводит осмотр поврежденного жилья и фиксирует факт выполненных работ. Далее составляется документ, в котором зафиксировано проведение ремонтных работ по результатам осмотра. При этом собственник жилья может предоставить комиссии документы, подтверждающие проведенные ремонтные работы. Но это – не обязательное требование и комиссии эти документы можно не показывать.

При определении размера компенсации комиссия учитывает то, как выглядело жилье после повреждения, то, как жилье выглядит после ремонта и насчитывает средства за стоимость стройматериалов и работ согласно чек-листу, который утвердил Кабинет министров.

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