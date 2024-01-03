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Как жителям Днепра будут повышать пенсии в течение 2024 года: график

Сегодня 17:19
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В этом году перерасчет пенсий для жителей Днепра пройдет в три этапа. В ПФУ ожидают, что средняя пенсия за год вырастет на несколько сотен и составит 6 тыс грн.

Новости Днепра про Как жителям Днепра будут повышать пенсии в течение 2024 года: график

Журналисты dnepr.info узнали, как будет повышаться пенсия в течение этого года.

Первый этап повышения пенсии наступит уже в январе. Пенсию пересчитают тем, кто получает минимальные и максимальные выплаты, так как они «привязаны» к прожиточному минимуму и поскольку с начала 2024 года он вырос до 2361 грн (для лиц потерявших трудоспособность) то минимальная пенсия в Украине составит 2361 грн, а максимальная 23 610 грн.

Также увеличится пенсия у тех, кому уже исполнилось 65 лет и при этом они имеют полный страховой стаж – 35 и 30 лет для мужчин и женщин соответственно, но эти люди получают минимальную пенсию. Она вырастет до 2840 грн. Аналогичную сумму будут выплачивать и чернобыльцам. Спустя полгода, в июле 2024 для этой категории граждан пенсия снова будет увеличена – до 3,2 тыс грн в месяц.

В марте этого года пенсию проиндексируют по плану. Сказать насколько увеличится размер пенсии пока невозможно. Предположительно, в этом году ПФУ будет проводить индексацию по новой «бальной» системе, целью которых является уравнивание выплат гражданам, которые вышли на пенсию в разное время. Но точной информации как именно будет проводится индексация пока нет.

В апреле 2024 года в Украине проведут плановый перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Их пенсии, пока они работают, не индексируются, а пересчитываются. Для каждого работающего пенсионера перерасчет проводится раз в два года. То есть чтобы увеличилась пенсия необходимо, чтобы к апрелю пенсионер проработал минимум два года после выхода на заслуженный отдых.

Также в 2024 году выплаты за стаж сверх нормы составят 23,6 грн. То есть, если мужчина-пенсионер, имеет трудовой стаж 40 лет вместо 35 то дополнительно он будет получать за него 118 грн.

Помимо повышения оплаты года стажа сверх нормы будут увеличены и другие надбавки к пенсии – доплаты за особые заслуги, ветеранам войны и т.п.

 

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