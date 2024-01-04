Як жителям Дніпра отримати компенсацію за ремонт нерухомості, пошкодженої під час війни

З початку цього року мешканці Дніпра, чиє житло постраждало від ракетних атак і при цьому вони зробили ремонт за свої гроші, можуть отримати компенсацію за проведені роботи та будівельні матеріали. Кошти буде переведено на рахунок у рамках програми «єВідновлення».

Журналісти dnepr.info розбиралися, що потрібно для отримання компенсації і куди необхідно звертатися.

За що можна отримати компенсацію

Компенсацію від держави можна отримати за придбання будматеріалів, виконання поточного чи капітального ремонту.

Де подавати заявку

Подати заявку можна якщо ремонт вже завершено, так і якщо він виконаний лише частково. Зробити це можна у додатку «Дія». Заява може бути про надання компенсації за ремонт після його завершення – якщо ремонт вже зроблено. Якщо він триває, то потрібно подати 2 заяви – першу, де йдеться про отримання коштів за вже проведену роботу та закуплені матеріали, другу – про надання компенсації для проведення ремонту.

Як проводиться розрахунок

Якою є сума матеріальної компенсації за вже зроблений ремонт – визначає спеціальна Комісія. Після перевірки заяви комісія проводить огляд пошкодженого житла та фіксує факт виконаних робіт. Далі складається документ, де зафіксовано проведення ремонтних робіт за результатами огляду. При цьому власник житла може надати комісії документи, які б підтверджували проведені ремонтні роботи. Але це – не обов’язкова вимога та комісії ці документи можна не показувати.

При визначенні розміру компенсації комісія враховує те, як виглядало житло після пошкодження, як житло виглядає після ремонту та нараховує кошти за вартість будматеріалів та робіт згідно з чек-листом, який затвердив Кабінет міністрів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: