История уникального поселка в Днепре: аптекарский сад, колония и кирпичные заводы

Днепр – город на холмах. Часть территорий населенного пункта находится на высотах, а часть – в низине, которые еще сто лет назад прозвали «балками». В этих низинах строились заводы, обустраивались поселки и тут до сих пор живут люди.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю Аптекарской балки и существующего в ней поселка Шляховка.

Во времена Екатеринослава один из рабочих поселков города расположился на склонах Аптекарской балки. Свое название балка получила еще в конце 1780-х годов, когда в город приехал аптекарь и врач Карл Роде. В балке у него был дом и большой сад, где врач выращивал различные травы и цветы, превращая их потом в лекарственные средства.

Регулярно туда приходили жители города и аптекарь выдавал им порошки от разных недугов собственного приготовления. Со временем люди и прозвали местность «Аптекарской балкой». В состав города балка не входила и считалась пригородом.

Спустя более 100 лет владельцем территории стал помещик Шляховской, а сама местность называлась стала называться «поселок Надеждино». Тут поселились рабочие Брянского завода. К тому времени город расширялся и активно строился, развивалась не только промышленность, но и другая различная предпринимательская деятельность, в частности – кирпичные заводы. Так, к началу прошлого века в «Аптекарской балке» свои кирпичные заводы разместил Иона Майданский, братья Добрускины, Розенберг и Игнатьева. Кирпичи их клеймами до сих пор можно увидеть на старинных городских зданиях.

Помимо кирпичных заводов в балке находилось предприятие по производству стекла, молочная ферма, пруд. Стекольная фабрика сначала специализировалась на выпуске банок, «колпаков» для керосинок, а позже тут даже выпускали хрустальные изделия. Сейчас завод закрыт.

В 1898 году в Аптекарской балке была создана Колония для несовершеннолетних. Сейчас на ее месте находится заброшенный детский сад, а часть зданий колонии, которые не были снесены при строительстве комбината превратились в жилые дома. Сама тюрьма была расформирована в 1920-х годах, вместо нее в одном из корпусов открылся детский дом.

В 1910-е года года поселок Надеждино сменил собственника – им стал помещик Померанцев, но владельцем земли он пробыл не долго – исчез перед 1917 годом. В 1930-х годах Надеждино переименовали в Шевченково и включили в состав города Днепропетровска. Но названия «Аптекарская балка» и «Шляховка» настолько прочно закрепились за территорией, что другие «имена» среди жителей просто не приживаются. До сих пор в Аптекарской балке можно увидеть старинные домики дореволюционной постройки. Они стоят на крутых склонах балки. Также территорию делит по полам протекающий ручей.

фото: группа «Шляховка», «Шляховка-красавица», «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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