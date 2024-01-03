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Что нужно делать если оказался под завалами: инструкция для жителей Днепра

Сегодня 15:03
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С начала нового года страна-агрессор выпустила по Украине не менее 500 ракет и дронов. Часть из них были направлены в Днепр и попали в торговый центр, роддом, годом ранее ракета попала в жилой дом. Во всех этих случаях пострадали люди – те, что шли рядом или находились в эпицентре взрыва.

Новости Днепра про Что нужно делать если оказался под завалами: инструкция для жителей Днепра

Журналисты dnepr.info собрали советы от Министерства интеграции, МВД и ГСЧС что делать в случае, если вы оказались под завалами здания.

Первое, что советуют в таких случаях абсолютно все службы – от МВД до спасателей – это не паниковать. Экстренные службы узнают о произошедшей трагедии в первые секунды и сразу же направляются на место для помощи пострадавшим, а значит – завалы будут как можно быстрее разобраны и пострадавшего найдут.

Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Но если части тела прижаты обломками и освободить их невозможно, то необходимо массировать участок, который находится выше места, зажатого обломками. Это поможет поддержать циркуляцию крови.

Не стоит самостоятельно пытаться разобрать завалы вокруг себя. Это может повлечь новые обрушения.

Если в руках есть мобильный телефон – позвоните 101 или 112 и сообщите, где вы находитесь.

Главное в таких случаях – звать на помощь. Это поможет быстрее найти пострадавшего. При разборе завалов спасатели регулярно устраивают «минуты тишины» и прислушиваются к сигналам, которые могут подавать люди под обломками зданий.

Если обвал произошел частично

Если обвалился подъезд или часть дома, но при этом вы не пострадали – постарайтесь покинуть здание. Сделать это нужно по лестнице.

В случае, если выйти из помещения нет возможности – отойдите от окон и балкона. Наилучшее место для ожидания спасателей в таком случае – угол комнаты, проем двери, под столом, между балками.

Также можно и нужно звать на помощь – кричать в окно, вытяжку или стучать по батареям.

Чтобы избежать переохлаждения постелите что-то на пол, если есть возможность. необходимо лечь на бок и подложить под себя руку. Если нет возможности лечь – сядьте на пол и обхватите колени руками.

 

 

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