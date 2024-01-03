Что нужно делать если оказался под завалами: инструкция для жителей Днепра

Журналисты dnepr.info собрали советы от Министерства интеграции, МВД и ГСЧС что делать в случае, если вы оказались под завалами здания.
Первое, что советуют в таких случаях абсолютно все службы – от МВД до спасателей – это не паниковать. Экстренные службы узнают о произошедшей трагедии в первые секунды и сразу же направляются на место для помощи пострадавшим, а значит – завалы будут как можно быстрее разобраны и пострадавшего найдут.
Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Но если части тела прижаты обломками и освободить их невозможно, то необходимо массировать участок, который находится выше места, зажатого обломками. Это поможет поддержать циркуляцию крови.
Не стоит самостоятельно пытаться разобрать завалы вокруг себя. Это может повлечь новые обрушения.
Если в руках есть мобильный телефон – позвоните 101 или 112 и сообщите, где вы находитесь.
Главное в таких случаях – звать на помощь. Это поможет быстрее найти пострадавшего. При разборе завалов спасатели регулярно устраивают «минуты тишины» и прислушиваются к сигналам, которые могут подавать люди под обломками зданий.
Если обвалился подъезд или часть дома, но при этом вы не пострадали – постарайтесь покинуть здание. Сделать это нужно по лестнице.
В случае, если выйти из помещения нет возможности – отойдите от окон и балкона. Наилучшее место для ожидания спасателей в таком случае – угол комнаты, проем двери, под столом, между балками.
Также можно и нужно звать на помощь – кричать в окно, вытяжку или стучать по батареям.
Чтобы избежать переохлаждения постелите что-то на пол, если есть возможность. необходимо лечь на бок и подложить под себя руку. Если нет возможности лечь – сядьте на пол и обхватите колени руками.
Читайте также:
Автор:
Купить недорого квартиру в Днепре можно в любом районе города.…
В конце минувшей недели директор экономических программ центра «Украинский институт…
С нового года жителей Днепра ждет масса нововведений – увеличится…
На обновленной Успенской площади в Днепре по праздникам был аншлаг.
Местные экстремалы пробрались на строительство и показали, как выглядит сейчас недостроенная станция метро "Театральная".
Купить недорого квартиру в Днепре можно в любом районе города. Жилье продается на любой вкус – как в новостройках, так и в домах, которым уже более 50 лет. Метраж таких квартир примерно одинаковый, а вот состояния очень разные. Наибольшей популярностью…
В Днепре 40-летний мужчина швырнул петарду на детскую площадку.
В Кривом Роге человек сгорел на дровяном складе.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Задержанному уже сообщили о подозрении.
Россия – подлый и жестокий враг.
Еще есть время зарядить телефон!
Захватите с собой зонт!
Наглого взломщика авто, за ночь разбившего по меньшей мере пять автомобилей, задержали благодаря жительнице Победы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!