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  • Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Сегодня 12:52
просмотров

Купить недорого квартиру в Днепре можно в любом районе города. Жилье продается на любой вкус – как в новостройках, так и в домах, которым уже более 50 лет. Метраж таких квартир примерно одинаковый, а вот состояния очень разные. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры, они же считаются одними из самых дешевых на рынке.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info продолжают обзор самых дешевых однокомнатных квартир в разных районах Днепра. Сегодня на очереди Шевченковский район.

Самая дешевая квартира в этом районе нашлась на проспекте Богдана Хмельницкого в доме-новостройке. Жилье оценивается в 490,5 тыс грн. Находится на 3 этаже 9-ти этажного дома. Общая площадь составляет 19 кв м. Дом находится на закрытой территории, где есть охрана, освещение и видеонаблюдение за паркоместом. Во дворе планируется детская и спортивная площадка, зона отдыха, зона с торговыми помещениями и сферой обслуживания.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

За 491 тыс грн в Днепре можно купить однокомнатную квартиру в доме барачного типа на улице Энергетической. Здание было построено более 50 лет назад. Общая площадь помещения 25 кв м, находится квартира на первом этаже. Комната оборудована теплыми полами с подогревом, заменена проводка по всей квартире, кухня после капитального ремонта и новое пластиковое окно.  А вот санузел один на весь дом, но при желании собственника в комнате можно обустроить свой санузел.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Купить однокомнатную квартиру в Днепре на улица Данила Нечая можно за 541,8 тыс грн. Находится она на 7 этаже панельного дома. Общая площадь 24 кв м. В этой квартире есть свой санузел с ванной, но нет кухни – она общая на этаже. Но при желании в помещении можно поставить электроплиту.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Также на проспекте Богдана Хмельницкого можно купить квартиру за 580,5 тыс грн. Но она находится в доме, построенном в 1970-х годах. Расположена квартира на 8 этаже, дом – панельный. Общая площадь 25 кв м. Как утверждает автор объявления, в квартире сделан ремонт, установлена новая сантехника, трубы, есть мебель и минимальный набор техники вместе с небольшой электроплитой.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Купить однокомнатную квартиру в доме- «хрущевке» обойдется в 615 тыс грн. Находится жилье на последнем этаже, общая площадь 16 кв м. Мойка для посуды находится в тамбуре, там же расположены и удобства. Территориально дом находится в районе 12 квартала.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Купить однокомнатную в районе улицы казака Мамая обойдется в Днепре почти в 658 тыс грн. Находится квартира на 4 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 19 кв м. В квартире есть душевая кабинка, а вот удобства и кухня – в коридоре. Они общие. Новому собственнику достанется вся мебель и техника.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Малосемейку на жилмассиве Тополь -2 в Днепре можно купить за 735,3 тыс грн. Находится она на последнем, 9 этаже дома. Общая площадь 23 кв м. Состояние квартиры – под ремонт. В квартире заменены окна и утеплен потолок. Также есть небольшая кухня и все удобства – все это находится в квартире.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Однокомнатную в Днепре в районе улицы Мозолевского можно купить за 905 тыс грн. Находится она на 1 этаже 9-ти этажного дома. Общая площадь помещения 36 кв м. Состояние квартиры – «после строителей».

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Квартиру на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре также можно купить и за 909 тыс грн. Находится она на 1 этаже панельного дома. Общая площадь 30 кв м. На окнах стоят решетки, квартира утепленная, есть отдельный вход. В помещении сделан косметический ремонт.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)

Также на улице Краснопольской можно купить квартиру за 967,5 тыс грн. Однокомнатная находится на 2 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 30 кв м. В помещении сделан ремонт, есть мебель.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в Шевченковском районе Днепра (ФОТО)  

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