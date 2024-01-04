Где в Днепре вклеить фото в паспорт и сколько это стоит: при каких условиях «книжку» заменят на ID-картку

Жители Днепра, когда им исполнилось 25 или 45 лет должны вклеить новое фото в паспорт. Эта норма прописана в законодательстве страны. Речь идет о бумажном паспорте-книжечке. Если этого не сделать вовремя – паспорт подлежит обмену.

Журналисты dnepr.info разобрались, куда в таком случае нужно обращаться, какие документы иметь при себе и в каких случаях бумажный паспорт подлежит замене на ID-карту.

Куда обращаться

Вклеить фото в паспорт-книжечку можно в районном отделении Государственной миграционной службы Украины или в ЦНАПе по месту проживания. Сделать это нужно в течение месяца после даты, когда исполнилось 25 или 45 лет.

Какие документы нужны

При себе необходимо иметь заявление — его можно написать на месте, две фотографии размером 3,5х 4,5 см, паспорт, а также дополнительные документы с фотографией.

Если в паспорт необходимо вклеить фото ВПО, то переселенец может подать документы до территориального подразделения миграционной службы или Центра предоставления админуслуг по месту проживания (при этом необходимо иметь при себе справку о взятии на учет как ВПО). Если справки о статусе ВПО нет, а есть только прописка на временно оккупированной территории то документы можно подать в любое отделение миграционной службы или ЦНАПа.

Стоимость услуги

Через 5 рабочих дней паспорт с новым фото будет готов, но в некоторых случаях срок вклеивания фотокарточки может быть продлен на не более чем 30 календарных дней. При этом в любом случае услуга предоставляется бесплатно.

Когда придется заменить паспорт-книжку на пластиковую карту

В Государственной миграционной службе отмечают, что в законах Украины нет конечной даты, когда необходимо было бы менять паспорта-книжечки, получить документ нового образца в форме ID-карты можно по желанию или в случае, когда необходима замена паспорта.

К таким случаям относится потеря паспорта старого образца, его повреждения, изменение фамилии владельца паспорта или других персональных данных

В случае, если будет пропущен срок обращения для вклейки нового фото – месяц с даты дня рождения, то фото в паспорт такому человеку вклеивать уже не будут – в таком случае документ подлежит обмену на паспорт в форме ID-карты.

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