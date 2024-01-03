Як мешканцям Дніпра підвищуватимуть пенсії протягом 2024 року: графік

Цього року перерахунок пенсій для мешканців Дніпра пройде у три етапи. У ПФУ очікують, що середня пенсія за рік зросте на кілька сотень та становитиме 6 тис грн.

Журналісти dnepr.info дізналися, як підвищуватиметься пенсія протягом цього року.

Перший етап підвищення пенсії настане вже у січні. Пенсію перерахують тим, хто отримує мінімальні та максимальні виплати, оскільки вони «прив’язані» до прожиткового мінімуму і оскільки з початку 2024 року він зріс до 2361 грн (для осіб, які втратили працездатність), то мінімальна пенсія в Україні становитиме 2361 грн, а максимальна 23 610 грн.

Також збільшиться пенсія у тих, кому вже виповнилося 65 років і при цьому вони мають повний страховий стаж – 35 та 30 років для чоловіків та жінок відповідно, але при цьому ці люди одержують мінімальну пенсію. Вона зросте до 2840 грн. Аналогічну суму виплачуватимуть і чорнобильцям.

Через півроку, у липні 2024 року для цієї категорії громадян пенсію знову буде збільшено – до 3,2 тис грн на місяць.

У березні цього року пенсію проіндексують за планом. Сказати наскільки збільшиться розмір пенсії поки що неможливо. Імовірно, цього року ПФУ проводитиме індексацію за новою «бальною» системою, метою яких є урівняння виплат громадянам, які вийшли на пенсію у різний час. Але точної інформації, як саме буде проводиться індексація, поки немає.

У квітні 2024 року в Україні буде проведено плановий перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Їхні пенсії, поки вони працюють, не індексуються, а перераховуються. Для кожного працюючого пенсіонера перерахунок проводиться раз на два роки. Тобто, щоб збільшилася пенсія, необхідно, щоб до квітня пенсіонер пропрацював мінімум два роки після виходу на заслужений відпочинок.

Також у 2024 році виплати за стаж понад норму становитимуть 23,6 грн. Тобто якщо чоловік-пенсіонер має трудовий стаж 40 років замість 35, то додатково він отримуватиме за нього 118 грн.

Крім підвищення оплати року стажу понад норму буде збільшено й інші надбавки до пенсії – доплати за особливі заслуги, ветеранам війни тощо.

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