Як виглядають найдешевші однокімнатні квартири на продаж у Шевченківському районі Дніпра (ФОТО)

Купити недорого квартиру у Дніпрі можна у будь-якому районі міста. Житло продається на будь-який смак - як у новобудовах, так і в будинках, яким вже понад 50 років. Метраж таких квартир приблизно однаковий, а от стан у них дуже різний. Найбільшою популярністю користуються однокімнатні квартири, вони вважаються одними з найдешевших на ринку.

Журналісти dnepr.info продовжують огляд найдешевших однокімнатних квартир у різних районах Дніпра. Сьогодні на черзі Шевченківський район.

Найдешевша квартира у цьому районі знайшлася на проспекті Богдана Хмельницького у будинку-новобудові. Житло оцінюється у 490,5 тис грн. Знаходиться на 3 поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа складає 19 кв м. Будинок знаходиться на закритій території, де є охорона, освітлення та відеоспостереження за паркомісцем. У дворі планується дитячий та спортивний майданчик, зона відпочинку, зона з торговими приміщеннями та сферою обслуговування.

За 491 тис грн у Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру у будинку баракового типу на вулиці Енергетичній. Будівлю було збудовано понад 50 років тому. Загальна площа приміщення 25 кв м, знаходиться квартира на першому поверсі. Кімната обладнана теплою підлогою з підігрівом, замінена проводка по всій квартирі, кухня після капітального ремонту та нове пластикове вікно. А ось санвузол один на весь будинок, але за бажанням власника в кімнаті можна облаштувати свій санвузол.

Купити однокімнатну квартиру у Дніпрі на вулиця Данила Нечая можна за 541,8 тис грн. Знаходиться вона на 7 поверсі панельного будинку. Загальна площа 24 кв м. У цій квартирі є свій санвузол з ванною, але немає кухні – вона загальна на поверсі. Але за бажання у приміщенні можна поставити електроплиту.

Також на проспекті Богдана Хмельницького можна купити квартиру за 580,5 тис грн. Але вона знаходиться у будинку, зведеному у 1970-х роках. Розташована квартира на 8 поверсі, будинок – панельний. Загальна площа житла 25 кв м. Як стверджує автор оголошення, у квартирі зроблено ремонт, встановлено нову сантехніку, труби, є меблі та мінімальний набір техніки разом із невеликою електроплитою.

Купити однокімнатну квартиру в будинку-«хрущовці» обійдеться в 615 тис грн. Знаходиться житло на останньому поверсі, загальна площа 16 кв м. Мийка для посуду знаходиться в тамбурі, там же розташовані зручності. Територіально будинок знаходиться біля 12 кварталу.

Купити однокімнатну в районі вулиці козака Мамая обійдеться у Дніпрі майже 658 тис грн. Знаходиться квартира на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 19 кв м. У квартирі є душова кабінка, а ось зручності та кухня – у коридорі. Вони спільні з іншими мешканцями поверху. Новому власнику дістануться всі меблі та техніка.

Малосімейку на житловому масиві Тополя-2 у Дніпрі можна купити за 735,3 тис грн. Знаходиться вона на останньому, 9 поверсі будинку. Загальна площа 23 кв м. Стан квартири – під ремонт. У квартирі замінені вікна та утеплена стеля. Також є невелика кухня та всі зручності.

Однокімнатну у Дніпрі в районі вулиці Мозолевського можна купити за 905 тис грн. Знаходиться вона на 1 поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа приміщення 36 кв м. Стан квартири – «після будівельників».

Квартиру на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі також можна купити за 909 тис грн. Знаходиться вона на першому поверсі панельного будинку. Загальна площа 30 кв м. На вікнах стоять ґрати, квартира утеплена, є окремий вхід. У приміщенні зроблено косметичний ремонт.

Також на вулиці Краснопільській можна купити квартиру за 967,5 тис грн. Однокімнатна знаходиться на 2 поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 30 кв м. У приміщенні зроблено ремонт, є меблі.

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