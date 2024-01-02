Що чекає мешканців Дніпра у січні 2024 року: нова платіжка за комуналку та збільшення виплат

З нового року на мешканців Дніпра чекає маса нововведень – збільшиться мінімальна зарплата, соціальні виплати, набудуть чинності кілька нових законів. Трохи пізніше зросте мінімальна пенсія, решта буде проіндексована. Але це все буде протягом року.

Журналісти dnepr.info дізналися, яких змін варто чекати на мешканців Дніпра вже у січні 2024 року.

Мінімальна зарплата

З січня цього року в Україні мінімальна зарплата становить 7,1 тис грн. Мінімальна погодинна оплата також стала трохи більшою і сьогодні становить 42,6 грн. Відповідно разом із мінімалкою зросли й податки для роботодавців, які він має сплачувати за кожного працівника.

Вчительська зарплата

Як заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий із січня 2024 року вчителям збільшать зарплату на 10%. Після цього середня зарплата педагога становитиме понад 14 тис грн.

Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум в Україні у січні 2024 року зріс до 3023 грн. для працездатних осіб та 2361 грн. для непрацездатних. Загальний показник становитиме 2920 грн. Разом з ним відповідно зріс розмір допомоги особам з інвалідністю та дітям. Докладніше від цього ми писали тут.

Збільшення виплат безробітним

З січня офіційно зареєстровані у Державній службі зайнятості безробітні мешканці Дніпра зможуть отримувати 7,1 тис грн. Оплата суспільно-корисної роботи від Центру зайнятості також зросте та становитиме 7,1 – 10,6 тис грн на місяць.

Підвищення пенсії

У січні на підвищення пенсії слід чекати тим, хто отримує мінімальну суму виплат. Вона зросте до 2361 грн, а також тим, хто отримує максимальну пенсію. У них вона зросте до 23,6 тис грн. Із січня також зростуть виплати за наднормативний стаж. Тепер платитимуть 23,6 грн за кожен додатково пропрацьований рік замість 20,9 грн, як це було у 2023 році.

Виросте і доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Тепер вона становитиме 944 грн. Ця доплата складає 40% від прожиткового мінімуму.

Водійські права та купівля авто

Отримати водійські права в Україні тепер буде дорожче. Вартість послуг на складання іспитів та видачу пластикового посвідчення зросла в рази. Так, щоб спробувати свої сили у складання теоретичного іспиту потрібно буде віддати 250 грн замість 13, потрапити на практичний іспит коштуватиме 420 грн, раніше також він коштував 13 грн, видача пластикового посвідчення водія коштуватиме 230 грн замість 26 грн.

Для тих, у кого вже є права і він хоче перереєструвати чи зняти авто з обліку, потрібно віддати за послугу 350 грн замість 200 грн.

Оподаткування для підприємців

З січня ліміти для ФОП будуть змінені у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати і становитимуть: для платників першої групи – не більше 167 мінімалок або 1,185 млн грн. Для другої групи – 834 мінімальні зарплати або 5,9 млн грн. Для третьої – 1167 «мінімалок» або 8,2 млн грн. Якщо показники будуть більшими – ФОП переведуть на іншу групу або єдину систему оподаткування.

Компенсація за зруйноване житло

З січня 2024 року власники житла, яке постраждало від ракетних атак агресора, можуть отримати компенсацію, якщо самостійно відремонтували пошкодження або руйнування. Підставою для отримання коштів може бути фотофіксація пошкоджень до початку ремонту та кадри відремонтованого житла. Вартість вкладених у ремонт коштів має оцінити спеціальна комісія.

Ринок землі

З 1 січня 2024 року має стартувати новий етап закону про ринок землі – його мають відкрити для юридичних осіб, а мешканці України зможуть купувати у особисту власність до 10 тис га землі. Але частина депутатів ВР подали новий законопроект, який відстрочив би цю норму до початку 2025 року.

Ще одна платіжка

Із січня мешканці Дніпра отримуватимуть не дві платіжки за газ, а три. Додаткова квитанція інформуватиме про вартість послуг утримання внутрішньобудинкових систем, техогляд газового обладнання, перевірку тяги в каналах тощо. Скільки доведеться платити по третій платіжці – поки що невідомо. Оператори мають встановити кінцеву ціну послуг до 5 січня. Вона залежатиме від обладнання, стану мереж у будинку тощо.

Інформація для курців

У січні оновляться і пачки цигарок. Тепер інформація про те, що куріння шкодить здоров’ю, займатиме 65% площі упаковки.

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