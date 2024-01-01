Що чекає мешканців Дніпра у 2024 році: перелік нововведень

У новому році на українців чекає чимало нововведень. На пенсіонерів чекає перерахунок та індексація пенсій, але щоб піти на заслужений відпочинок потрібно буде мати більше трудового стажу, ніж ті, хто вийшов на пенсію у 2023 році, також збільшиться прожитковий мінімум, а разом з ним соціальні виплати та штрафи, запрацюють нові закони, зокрема щодо покарання за контрабанду.

У новому році на українців чекає чимало нововведень. На пенсіонерів чекає перерахунок та індексація пенсій, але щоб піти на заслужений відпочинок потрібно буде мати більше трудового стажу, ніж ті, хто вийшов на пенсію у 2023 році, також збільшиться прожитковий мінімум, а разом з ним соціальні виплати та штрафи, запрацюють нові закони, зокрема щодо покарання за контрабанду.

Журналісти dnepr.info розбиралися, що чекає мешканців Дніпра та України у 2024 році.

Пенсії

Цього року для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 31 рік трудового стажу і чоловікам, і жінкам. Якщо стажу налічується лише 15 років – то вийти на пенсію вийде лише у 65 років.

З 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії становитиме 2361 грн, а індексація виплат пройде у три етапи – у січні, березні та липні. Спочатку підвищать пенсію тим, хто отримує мінімальні та максимальні виплати, у березні – тим, чиї пенсії мають проіндексувати за планом. У липні перераховуватимуть пенсію тим, хто має від 30 до 35 років стажу і при цьому ці люди отримують мінімальні виплати.

Прожитковий мінімум

2024 року збільшать прожитковий мінімум – він складе 2,9 тис грн. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становить 2563, для дітей віком від 6 до 18 років 3196 грн, для осіб, які втратили працездатність 2,361 грн.

Соціальні виплати

Через зростання прожиткового мінімуму зростуть і соціальні виплати, які до нього прив’язані. Так, декретна допомога для непрацюючих жінок становитиме 757 грн на місяць, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування становитиме: на дитину до 6 років – 6,4 тис грн, від 6 до 18 років – 7,9 тис грн, на дитини з інвалідністю 8,9 та 11,1 тис грн відповідно до віку. Допомога особі, яка доглядає хвору дитину, становитиме від 5,1 тис до 6,3 тис грн залежно від віку дитини.

Тимчасова допомога на дитину, один з батьків якої ухиляється від сплати аліментів для дитини віком до 6 років становитиме 1,2 тис грн, від 6 до 18 років – майже 1,6 тис грн.

Виплати ВПО

Усі ті внутрішньо переміщені особи, які зараз отримують допомогу від держави, отримуватимуть її і наступного року. Для цього нічого не потрібно робити – виплати продовжать автоматично. Сума допомоги не змінилася – 2 тис грн на місяць на особу, 3 тис грн на дитину чи людину з інвалідністю.

Покарання за контрабанду

З початку 2024 року запрацює новий закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за контрабанду. За перевезення нелегального товару вартістю від 7,5 до 15,14 млн грн штрафуватимуть на суму від 170 до 425 тис грн, а за ввезення товару на суму понад 15,14 млн грн можуть позбавити волі на 11 років з конфіскацією майна. Але якщо ввозять підакцизні товари, то відповідальність настає вже з суми від 1,1 млн. грн. до 2,271 млн. грн. – тут доведеться або сплачувати штраф у 340 тис. грн. або 6 років позбавлення волі – залежно від шкоди. Все що більше – карається строком до 12 років позбавлення волі або 1,2 млн. грн. штрафу.

Зміна умов кредитування

З січня 2024 року небанківські фінансові установи мають розкривати умови споживчого кредитування на сайтах та рекламі. Позичальник повинен знати всіх про можливі наслідки у разі користування кредитом чи невиконання зобов’язань. Таке рішення НБУ ухвалив у жовтні 2023 року.

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