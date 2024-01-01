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Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

Сегодня 17:25
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В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий, но чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет иметь больше трудового стажа, чем те, кто вышел на пенсию в 2023 году, также увеличится прожиточный минимум, а вместе с ним социальные выплаты, заработают новые законы, в частности о наказании за контрабанду.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

 Журналисты dnepr.info разбирались, что ждет жителей Днепра и Украины в 2024 году.

Пенсии

В этом году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо иметь 31 год трудового стажа и мужчинам, и женщинам. Если стажа насчитывается только 15 лет – то выйти на пенсию получится лишь в 65 лет.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии составит 2361 грн, а индексация выплат пройдет в три этапа – в январе, марте и июле. Сначала повысят пенсию тем, кто получает минимальные и максимальные выплаты, в марте – тем, чьи пенсии должны будут проиндексировать по плану. В июле будут пересчитывать пенсию тем, у кого есть от 30 до 35 лет стажа и при этом эти люди получают минимальные выплаты.

Прожиточный минимум

В 2024 увеличат прожиточный минимум – он составит 2,9 тыс грн. Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 января составляет 2563, для детей от 6 до 18 лет 3196 грн, для лиц, утративших трудоспособность 2,361 грн.

Социальные выплаты

Из-за роста прожиточного минимума вырастут и социальные выплаты, которые к нему «привязаны». Так, декретное пособие для неработающих женщин составит 757 грн в месяц, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство составит: на ребенка до 6 лет – 6,4 тыс грн, от 6 до 18 лет – 7,9 тыс грн, на ребенка с инвалидностью 8,9 и 11,1 тыс грн соответственно возрасту. Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, составит от 5,1 тыс до 6,3 тыс грн в зависимости от возраста ребенка.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

Временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов для ребенка в возрасте до 6 лет составит 1,2 тыс грн, от 6 до 18 лет – почти 1,6 тыс грн.

Выплаты ВПЛ

Все те внутренне перемещенные лица, которые сейчас получают помощь от государства будут получать ее и в следующем году. Для этого ничего не нужно делать – выплаты продлят автоматически. Сумма помощи не изменилась – 2 тыс грн в месяц на человека, 3 тыс грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Наказание за контрабанду

С начала 2024 года заработает новый закон, который вводит криминальную ответственность за контрабанду. За перевозку нелегального товара стоимостью от 7,5 до 15,14 млн грн будут штрафовать на сумму от 170 до 425 тыс грн, а за ввоз товара на сумму более 15,14 млн грн – могут лишить свободы на 11 лет с конфискацией имущества. Но если ввозят подакцизные товары, то ответственность наступает уже с суммы от 1,1 млн грн  до 2,271 млн грн – тут придется либо платить штраф в 340 тыс грн либо 6 лет лишения свободы – в зависимости от ущерба. Все что больше – наказывается сроком до 12 лет лишения свободы или 1,2 млн грн штрафа.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

Изменение условий кредитования

С января 2024 года небанковские финансовые учреждения должны раскрывать условия потребительского кредитования на сайтах и в рекламе. Заемщик должен знать всех о возможных последствия в случае пользования кредитом или невыполнения обязательств. Такое решение НБУ принял в октябре 2023 года.

Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

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Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведенийУкраїнська Новости Днепра про Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведенийРусский

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