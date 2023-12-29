Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Ціни на житло можуть відрізнятись у кожному районі міста. Купити квартиру в Самарському районі Дніпра може бути трохи дешевшим, ніж у Соборному, але на ціну також впливає і стан самого житла, інфраструктура поряд, стан будинку та поверх, на якому знаходиться виставлена на продаж квартира у Дніпрі.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки обійдеться купівля найдешевшої однокімнатної квартири в Самарському районі Дніпра, на лівому березі міста.

Найдешевшою у нашому списку виявилася квартира у клубному будинку на житловому масиві Придніпровськ. За житло площею 30,6 кв м хочуть 604,5 тис грн. Знаходиться квартира на останньому, третьому поверсі будинку. Будинок розташований на закритій території, стіни його утеплені, у квартирі є світло, вода, стоять лічильники. Стан житла – «після будівельників».

Однокімнатну на житловому масиві Північний у Дніпрі можна купити майже за 627 тис грн. Знаходиться вона на 6 поверсі панельного будинку, загальна площа 31 кв м, стан житла «під ремонт». У квартирі є балкон.

Купити невелику – 21 кв м загальної площі квартиру в районі вулиці Синельниківської можна за 721 тис грн. Знаходиться вона на середньому поверсі 9-ти поверхового будинку. У квартирі встановлено кондиціонер, водонагрівач, замінено проводку, житло переплановано у квартиру-студію. Потребує ремонту.

Стільки ж коштуватиме житло в районі вулиці Семафорної у Дніпрі. Однокімнатна квартира загальною площею 33 кв. м знаходиться на 3 поверсі «хрущовки». Продається з меблями та косметичним ремонтом.

Також у районі вулиці Синельниківської, але вже дорожче – майже 778 тис грн можна купити однокімнатну квартиру на 22 кв м загальної площі. Знаходиться вона на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку. У квартирі нещодавно був ремонт. Житло продається в меблями та технікою.

У районі вулиці Красноводської на житловому масиві Північний у Дніпрі можна купити квартиру за 797 тис грн. Загальна площа 36,6 кв м. Знаходиться на передостанньому поверсі панельного будинку. Новому власнику дістануться меблі, килими та косметичний ремонт.

У районі вулиці Космонавтів, на житловому масиві Придніпровськ можна купити квартиру за 801 тис грн. Вона знаходиться на 3 поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа 24 кв м. Є лічильники, квартира не кутова, продається з меблями та технікою.

У районі вулиці Липової у Дніпрі можна купити квартиру за 835 тис. грн. Знаходиться вона на останньому, 5 поверсі будинку. Загальна площа 30 кв м. У ній частково зроблено ремонт – замінено батареї опалення, каналізація.

Однокімнатну квартиру на вулиці Роторній у Самарському районі Дніпра можна купити за 854 тис. грн. Загальна площа 31 кв м, знаходиться вона на першому поверсі чотирьох поверхового будинку. У квартирі нещодавно був косметичний ремонт.

У районі вулиці Липової можна купити однокімнатну за 854 тис грн. Загальна площа житла – 39 кв м, знаходиться воно на 3 поверсі 10-ти поверхового будинку. Приміщенню потрібний ремонт.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: