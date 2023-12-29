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  • Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Сьогодні 17:30
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Ціни на житло можуть відрізнятись у кожному районі міста. Купити квартиру в Самарському районі Дніпра може бути трохи дешевшим, ніж у Соборному, але на ціну також впливає і стан самого житла, інфраструктура поряд, стан будинку та поверх, на якому знаходиться виставлена на продаж квартира у Дніпрі.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки обійдеться купівля найдешевшої однокімнатної квартири в Самарському районі Дніпра, на лівому березі міста.

Найдешевшою у нашому списку виявилася квартира у клубному будинку на житловому масиві Придніпровськ. За житло площею 30,6 кв м хочуть 604,5 тис грн. Знаходиться квартира на останньому, третьому поверсі будинку. Будинок розташований на закритій території, стіни його утеплені, у квартирі є світло, вода, стоять лічильники. Стан житла – «після будівельників».

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Однокімнатну на житловому масиві Північний у Дніпрі можна купити майже за 627 тис грн. Знаходиться вона на 6 поверсі панельного будинку, загальна площа 31 кв м, стан житла «під ремонт». У квартирі є балкон.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Купити невелику – 21 кв м загальної площі квартиру в районі вулиці Синельниківської можна за 721 тис грн. Знаходиться вона на середньому поверсі 9-ти поверхового будинку. У квартирі встановлено кондиціонер, водонагрівач, замінено проводку, житло переплановано у квартиру-студію. Потребує ремонту.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Стільки ж коштуватиме житло в районі вулиці Семафорної у Дніпрі. Однокімнатна квартира загальною площею 33 кв. м знаходиться на 3 поверсі «хрущовки». Продається з меблями та косметичним ремонтом.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Також у районі вулиці Синельниківської, але вже дорожче – майже 778 тис грн можна купити однокімнатну квартиру на 22 кв м загальної площі. Знаходиться вона на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку. У квартирі нещодавно був ремонт. Житло продається в меблями та технікою.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

У районі вулиці Красноводської на житловому масиві Північний у Дніпрі можна купити квартиру за 797 тис грн. Загальна площа 36,6 кв м. Знаходиться на передостанньому поверсі панельного будинку. Новому власнику дістануться меблі, килими та косметичний ремонт.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

У районі вулиці Космонавтів, на житловому масиві Придніпровськ можна купити квартиру за 801 тис грн. Вона знаходиться на 3 поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа 24 кв м. Є лічильники, квартира не кутова, продається з меблями та технікою.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

У районі вулиці Липової у Дніпрі можна купити квартиру за 835 тис. грн. Знаходиться вона на останньому, 5 поверсі будинку. Загальна площа 30 кв м. У ній частково зроблено ремонт – замінено батареї опалення, каналізація.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

Однокімнатну квартиру на вулиці Роторній у Самарському районі Дніпра можна купити за 854 тис. грн. Загальна площа 31 кв м, знаходиться вона на першому поверсі чотирьох поверхового будинку. У квартирі нещодавно був косметичний ремонт.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

У районі вулиці Липової можна купити однокімнатну за 854 тис грн. Загальна площа житла – 39 кв м, знаходиться воно на 3 поверсі 10-ти поверхового будинку. Приміщенню потрібний ремонт.

Новости Днепра про Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Самарському районі Дніпра

 

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