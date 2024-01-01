У Дніпрі є вулиці, названі на честь новорічних свят: де вони знаходяться

У перший день Нового року журналісти dnepr.info вирішили згадати, які у Дніпрі є вулиці із новорічними та зимовими назвами.
Мало хто знає, але у Дніпрі є вулиця Новорічна. Вона знаходиться в Соборному районі, недалеко від житлового масиву Перемоги, поряд з Бульваром Слави. Вулиця забудована приватними будинками.
Ще одна вулиця з назвою у тематиці новорічних свят знаходиться у районі Діївки. Називається вона «Різдвяний провулок». Вулиця з’явилася на карті міста близько 20 років тому.
Поруч з Аптекарською балкою є вулиця Зимова, а неподалік вулиці Криворізької – Зимовий провулок.
В АНД-районі є вулиця Груднева, а селищі Краснопілля – Січнева та Новосічневі вулиці. Вулиця Лютнева знаходиться у селищі Діївка. Тут же проходить і Лютневий провулок.
Відразу у двох селищах – Таромському та Краснопіллі є вулиця Соснова, в останньому також є вулиця Хвойна, а у Придніпровську є Сосновий сквер. Парк ім. Писаржевського у Дніпрі часто називають за «старинкою» «Сосенками». А поруч із палацом «Метеор» є вулиця Хвойна.
Ось такі ось незвичайні «зимові» та «новорічні» вулиці є у нашому місті.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському на Дніпропетровщині дитина обпеклася окропом.
Усі лікарі, які надають послуги в межах цього пакета, пройшли…
Учора, 31 грудня, у Дніпрі на дитячому майданчику на вулиці…
У Дніпрі в новорічну ніч народжувалися лише хлопчики.