У Дніпрі є вулиці, названі на честь новорічних свят: де вони знаходяться

У Дніпрі понад 2 тис різних вулиць та провулків. Частина з низ названа на честь різних «частин» року, місяців і навіть "новорічних" дерев.

У перший день Нового року журналісти dnepr.info вирішили згадати, які у Дніпрі є вулиці із новорічними та зимовими назвами.

На честь свят

Мало хто знає, але у Дніпрі є вулиця Новорічна. Вона знаходиться в Соборному районі, недалеко від житлового масиву Перемоги, поряд з Бульваром Слави. Вулиця забудована приватними будинками.

Ще одна вулиця з назвою у тематиці новорічних свят знаходиться у районі Діївки. Називається вона «Різдвяний провулок». Вулиця з’явилася на карті міста близько 20 років тому.

На честь зимових місяців

Поруч з Аптекарською балкою є вулиця Зимова, а неподалік вулиці Криворізької – Зимовий провулок.

В АНД-районі є вулиця Груднева, а селищі Краснопілля – Січнева та Новосічневі вулиці. Вулиця Лютнева знаходиться у селищі Діївка. Тут же проходить і Лютневий провулок.

На честь «новорічних» дерев

Відразу у двох селищах – Таромському та Краснопіллі є вулиця Соснова, в останньому також є вулиця Хвойна, а у Придніпровську є Сосновий сквер. Парк ім. Писаржевського у Дніпрі часто називають за «старинкою» «Сосенками». А поруч із палацом «Метеор» є вулиця Хвойна.

Ось такі ось незвичайні «зимові» та «новорічні» вулиці є у нашому місті.

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