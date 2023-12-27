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  • Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)

Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)

Сьогодні 17:36
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З кожним роком зими у Дніпрі стають дедалі теплішими, цього року синоптики обіцяють рекордне потепління у новорічну ніч – до 8 градусів тепла. Жителі міста вже звикли до того, що взимку на вулицях практично немає снігу, а на дорогах лежить бруд замість кучугур. За прогнозами фахівців, за 30-40 років нормальною температурою для України в зимову пору року вважатиметься +10 градусів тепла, а наша країна є епіцентром глобального потепління.

Новости Днепра про Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядали зими у Дніпрі понад 100 років тому.

На листівках того часу можна побачити справжню сніжну зиму: з великою кількістю снігу і замерзлої річки.

Новости Днепра про Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)

На початку минулого століття снігу випадало багато настільки, що намітало кучугури з людський зріст. Залізницею їздила спеціальна техніка, що розчищає шлях поїздам. Але й без ручної праці було не обійтися.

Новости Днепра про Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)

Спеціальної снігоприбиральної техніки, як зараз не було, працювали тільки двірники і сніг у центрі був постійно. Вони намагалися очистити тротуар від снігу та посипали його піском. Крім прибирання снігу двірники збивали бурульки та чистили дахи. При сильних снігопадах вулиці прибирали кілька разів на день.

Новости Днепра про Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)

На околицях міста до приватного сектору можна було підібратися тільки стежкою, на дорозі теж було лише дві колії від коліс карети чи саней. Це був основний транспорт та відсутність снігу на дорозі – навпаки, йому шкодило – сани їхали гірше.

фото: музей історії Дніпра, група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)Русский

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