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В Днепре есть улицы названные в честь новогодних праздников: где они находятся

Сегодня 13:02
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В Днепре более 2 тыс разных улиц и переулков. Часть из низ названы в честь времен года, месяцев и даже «новогодних» деревьев.

Новости Днепра про В Днепре есть улицы названные в честь новогодних праздников: где они находятся

В первый день Нового года журналисты dnepr.info решили вспомнить, какие в Днепре есть улицы с новогодними и зимними названиями.

В честь праздников

Мало кто знает, но в Днепре есть улица Новогодняя. Она находится в Соборном районе, недалеко от жилмассива Победы, рядом с Бульваром Славы. Улица застроена частными домами.

Еще одна улица с названием в тематике новогодних праздников находится в районе Диевки. Называется она «Рождественский переулок». Улица появилась на карте города около 20 лет назад.

В честь зимних месяцев

Рядом с Аптекарской балкой есть улица Зимняя, а неподалеку от улицы Криворожской – Зимний переулок.

В АНД-районе есть улица Декабрьская, а поселке Краснополье – Январская и Новоянварские улицы. Улица Февральская находится в поселке Диевка. Тут же проходит и Февральский переулок.

В честь «новогодних» деревьев

Сразу в двух поселках — Таромском и Краснополье есть улица Сосновая, в последнем также есть улица Хвойная, а в Приднепровске есть Сосновый сквер. Парк им. Писаржевского в Днепре часто называют по «старинке» «Сосенками». А рядом с дворцом «Метеор» есть улица Хвойная.

Вот такие вот необычные «зимние» и «новогодние» улицы есть в нашем городе.

 

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Новости Днепра про В Днепре есть улицы названные в честь новогодних праздников: где они находятсяУкраїнська Новости Днепра про В Днепре есть улицы названные в честь новогодних праздников: где они находятсяРусский

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